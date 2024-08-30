«Трактор» в стиле «секси» действовал – хотели сыграть красиво, делали лишние передачи, теряли концентрацию, даже капризничали». Гру о 2:5 с «Амуром»

Бенуа Гру высказался о матче в розыгрыше Кубка губернатора Челябинской области

Челябинский клуб проиграл «Амуру» (2:5) в 3-м матче и стал вице-чемпионом турнира. Хабаровский клуб выиграл трофей.

«Трактор» в матче против «Амура » действовал в стиле «секси».

Все хотели сыграть слишком красиво, делали лишние передачи, теряли концентрацию и даже капризничали на льду. Этого не было в прошлых встречах», – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру.