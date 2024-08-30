«Трактор» в стиле «секси» действовал – хотели сыграть красиво, делали лишние передачи, теряли концентрацию, даже капризничали». Гру о 2:5 с «Амуром»
Бенуа Гру высказался о матче в розыгрыше Кубка губернатора Челябинской области
Челябинский клуб проиграл «Амуру» (2:5) в 3-м матче и стал вице-чемпионом турнира. Хабаровский клуб выиграл трофей.
«Трактор» в матче против «Амура» действовал в стиле «секси».
Все хотели сыграть слишком красиво, делали лишние передачи, теряли концентрацию и даже капризничали на льду. Этого не было в прошлых встречах», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости