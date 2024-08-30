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  • «Трактор» в стиле «секси» действовал – хотели сыграть красиво, делали лишние передачи, теряли концентрацию, даже капризничали». Гру о 2:5 с «Амуром»
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«Трактор» в стиле «секси» действовал – хотели сыграть красиво, делали лишние передачи, теряли концентрацию, даже капризничали». Гру о 2:5 с «Амуром»

Бенуа Гру высказался о матче в розыгрыше Кубка губернатора Челябинской области

Челябинский клуб проиграл «Амуру» (2:5) в 3-м матче и стал вице-чемпионом турнира. Хабаровский клуб выиграл трофей. 

«Трактор» в матче против «Амура» действовал в стиле «секси».

Все хотели сыграть слишком красиво, делали лишние передачи, теряли концентрацию и даже капризничали на льду. Этого не было в прошлых встречах», – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
logoТрактор
logoАмур
logoКХЛ
logoБенуа Гру
Кубок губернатора Челябинской области
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