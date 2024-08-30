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Кубок губернатора Челябинской области. «Лада» играет с «Югрой», «Трактор» примет «Амур»

В Челябинске идет тернир Кубок губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области

«Югра» – «Лада» – 1:0 (0:0, 1:0, третий период)

1:0 – 27 Гурзанов (Ясинский, Савчик)

«Трактор» – «Амур» – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Положение команд: «Амур» – 4 очка (2 игры), «Трактор» – 4 (2), «Лада» – 1 (2), «Югра» – 0 (2).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports.ru
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Кубок губернатора Челябинской области
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