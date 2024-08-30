Кубок губернатора Челябинской области. «Лада» играет с «Югрой», «Трактор» примет «Амур»
В Челябинске идет тернир Кубок губернатора Челябинской области
Кубок губернатора Челябинской области
«Югра» – «Лада» – 1:0 (0:0, 1:0, третий период)
1:0 – 27 Гурзанов (Ясинский, Савчик)
«Трактор» – «Амур» – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Амур» – 4 очка (2 игры), «Трактор» – 4 (2), «Лада» – 1 (2), «Югра» – 0 (2).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sports.ru
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