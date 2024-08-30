🤡🐳 Больше двух тысяч клоунов, четыре тысячи китов. Реакции на Соболева в «Зените»

Переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» – главная тема дня (а то и всего лета). Вопрос разрешился – и все эмоции болельщиков обоих клубов выплеснулись в телеграм-каналы клубов и нападающего. Какие же реакции собрала эта новость?

Петербуржцы объявили о переходе такой картинкой – отсылка к тому, что во время игровой паузы из-за переговоров футболист слишком много играл в СS2.

В канале «Спартака» предусмотрительно отключили негативные реакции. Так что самой популярной стала реакция празднования. Разбитых сердец немало, но все-таки значительно меньше.

В канале «Зенита» мнения разделились. Самая популярная реакция – кит. Намек на прозвище «Дельфин». Но дизлайков переходу тоже накидали.

Но, конечно, больше всего негатива собрали репосты в канале самого Соболева. Новичок «Зенита» сначала собрал больше тысячи блюющих эмодзи...

...а потом и почти полторы клоунов и больше 15к комментариев суммарно – и все на репостах из канала нового клуба.

Большая часть из этого огромного количества комментариев – нецензурная. Но есть и приличные. Например, пользователь под никому Тако написал: «Совсем не по-спартаковски».

Что пишут в комментариях на Спортсе?

Под постом с главными деталями сделки кто-то вспоминал насмешки над инсайдами Ивана Карпова – он оказался прав!

Настаивали на подписании в «Зенит» защитника «Челси» Акселя Дисаси.

Самый заплюсованный комментарий – от пользователя cveto4:

Под новостью тоже не самые приятные пожелания.

И констатация факта – даже инсайды Георгия Черданцева иногда сбываются.

«История идет по спирали». Заявление Ландскроны

С заявлением вышло и объединение фанатов «Зенита»:

«Друзья, история идет по спирали, но «Зенит» – это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба. «Зенит» – это наша любовь, это наши мечты и имя, которые без сомнения останутся, когда пройдет темное время подлости.

Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идет по спирали, и в ней нам нужно идти своим путем – во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит»!»

Фото: vk.com/zenit