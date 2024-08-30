🤡🐳 Больше двух тысяч клоунов, четыре тысячи китов. Реакции на Соболева в «Зените»
Переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» – главная тема дня (а то и всего лета). Вопрос разрешился – и все эмоции болельщиков обоих клубов выплеснулись в телеграм-каналы клубов и нападающего. Какие же реакции собрала эта новость?
Петербуржцы объявили о переходе такой картинкой – отсылка к тому, что во время игровой паузы из-за переговоров футболист слишком много играл в СS2.
В канале «Спартака» предусмотрительно отключили негативные реакции. Так что самой популярной стала реакция празднования. Разбитых сердец немало, но все-таки значительно меньше.
В канале «Зенита» мнения разделились. Самая популярная реакция – кит. Намек на прозвище «Дельфин». Но дизлайков переходу тоже накидали.
Но, конечно, больше всего негатива собрали репосты в канале самого Соболева. Новичок «Зенита» сначала собрал больше тысячи блюющих эмодзи...
...а потом и почти полторы клоунов и больше 15к комментариев суммарно – и все на репостах из канала нового клуба.
Большая часть из этого огромного количества комментариев – нецензурная. Но есть и приличные. Например, пользователь под никому Тако написал: «Совсем не по-спартаковски».
Что пишут в комментариях на Спортсе?
Под постом с главными деталями сделки кто-то вспоминал насмешки над инсайдами Ивана Карпова – он оказался прав!
Настаивали на подписании в «Зенит» защитника «Челси» Акселя Дисаси.
Самый заплюсованный комментарий – от пользователя cveto4:
Под новостью тоже не самые приятные пожелания.
И констатация факта – даже инсайды Георгия Черданцева иногда сбываются.
«История идет по спирали». Заявление Ландскроны
С заявлением вышло и объединение фанатов «Зенита»:
«Друзья, история идет по спирали, но «Зенит» – это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба. «Зенит» – это наша любовь, это наши мечты и имя, которые без сомнения останутся, когда пройдет темное время подлости.
Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идет по спирали, и в ней нам нужно идти своим путем – во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит»!»
Фото: vk.com/zenit