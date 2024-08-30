Футболка «Зенита» с фамилией Соболева и номером 7 появилась на презентации хоккейного СКА. Форвард там присутствует

Александр Соболев появился на презентации хоккейного клуба СКА.

Нападающий прибыл в загородный клуб «Репино‑Ленинское» в Ленинградской области, где проходит презентация состава СКА перед началом сезона КХЛ, сообщает «Матч ТВ».

Игровая футболка « » с фамилией и седьмым номером на ней была замечена среди игровой формы хоккеистов СКА, передает «Чемпионат».

Ранее футболист прошел медосмотр перед подписанием договора с «Зенитом».

Фото: «Чемпионат»