Футболка «Зенита» с фамилией Соболева и номером 7 появилась на презентации хоккейного СКА. Форвард там присутствует
Александр Соболев появился на презентации хоккейного клуба СКА.
Нападающий прибыл в загородный клуб «Репино‑Ленинское» в Ленинградской области, где проходит презентация состава СКА перед началом сезона КХЛ, сообщает «Матч ТВ».
Игровая футболка «Зенита» с фамилией Александра Соболева и седьмым номером на ней была замечена среди игровой формы хоккеистов СКА, передает «Чемпионат».
Ранее футболист прошел медосмотр перед подписанием договора с «Зенитом».
Фото: «Чемпионат»
Мои поздравления болельщикам Спартака и искренние соболезнования болельщикам Зенита.
Поклонникам нашей Зенитушки - новой обуви.
Тёма просто дурачок, мозгами застрявший между отрочеством и взрослостью, а Соболь — отдающая отчёт в своих поступках мерзость, делающая гадости осознанно.
Любой болельщик Зенита.
Или ждать на эпичной презентации, в стиле Мбаппе?