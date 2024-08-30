Футболка «Зенита» с фамилией Соболева и номером 7 появилась на презентации хоккейного СКА. Форвард там присутствует

Теги Спартак Зенит СКА премьер-лига Россия возможные трансферы фото КХЛ игровая форма Александр Соболев Футбол

Александр Соболев появился на презентации хоккейного клуба СКА.

Нападающий прибыл в загородный клуб «Репино‑Ленинское» в Ленинградской области, где проходит презентация состава СКА перед началом сезона КХЛ, сообщает «Матч ТВ».

Игровая футболка «Зенита» с фамилией Александра Соболева и седьмым номером на ней была замечена среди игровой формы хоккеистов СКА, передает «Чемпионат».

Ранее футболист прошел медосмотр перед подписанием договора с «Зенитом».

Фото: «Чемпионат»

69 комментариев
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На футболке надпись Соболезнуем.
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Значит, уже свершившийся факт.

Мои поздравления болельщикам Спартака и искренние соболезнования болельщикам Зенита.
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Всем КБ - поздравления.
Поклонникам нашей Зенитушки - новой обуви.
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Ответ Den-is
Комментарий скрыт
Вот они - переобувшиеся!
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Соболев как раз заслуживает поработать с ротенбергом,друг друга они стоят
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Ответ Den-is
Комментарий скрыт
Комментарий этот потрёт модерация, конечно, но сравнивать Дзюбу и Соболева — всё равно что сравнивать жопу с пальцем. И по игровым, и по человеческим качествам. Хотя больше по игровым, конечно.

Тёма просто дурачок, мозгами застрявший между отрочеством и взрослостью, а Соболь — отдающая отчёт в своих поступках мерзость, делающая гадости осознанно.
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Ответ Фут.Боль
На футболке надпись Соболезнуем.
ахахаха, хорошая
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Уже с первыми мячами Соболева болельщики зенита забудут все о чем писали и говорили и с радостными миллеровскими лицами будут хлопать в ладоши.
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Все на Никольскую
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Ответ Kerghoodoo
Эм... Чел, который изменял беременной жене, воровал деньги у одноклубников, рукоблудил в прямом эфире и был капитаном Зенита - это типа норм пацан теперь?
Конечно! Он же забивал за Зенит, а все остальное не важно.
Любой болельщик Зенита.
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Ответ Caniball
Вот они - переобувшиеся!
В ласты 🤿
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"Раз, два, СКА!" уже кричали?
Или ждать на эпичной презентации, в стиле Мбаппе?
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Ответ Nikitk@Torres
От соболя избавились. Ещё бы не было "болельщиков" типа тебя и вообще сказка.
Соболь сам "избавился". И хоть игрок - хороший, с характером явно проблемы
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Ответ Элдор ШоуУродов
Комментарий этот потрёт модерация, конечно, но сравнивать Дзюбу и Соболева — всё равно что сравнивать жопу с пальцем. И по игровым, и по человеческим качествам. Хотя больше по игровым, конечно. Тёма просто дурачок, мозгами застрявший между отрочеством и взрослостью, а Соболь — отдающая отчёт в своих поступках мерзость, делающая гадости осознанно.
Эм... Чел, который изменял беременной жене, воровал деньги у одноклубников, рукоблудил в прямом эфире и был капитаном Зенита - это типа норм пацан теперь?
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+3
Ответ Den-is
Просто частенько бывает так, что дело больше не в игроке, а в команде
Вот и я про тоже самое. Дельфин превращается, дельфин превращается в высококлассного форварда, которого не ценили и зажимали в прошлой команде!
+5
-2
+3
Ответ Элдор ШоуУродов
Значит, уже свершившийся факт. Мои поздравления болельщикам Спартака и искренние соболезнования болельщикам Зенита.
😔
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Ну Ротенберга данный трансфер и заслуживает
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Так он в ска или в Зенит перешёл?
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Ужас
+2
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Ответ Den-is
Просто частенько бывает так, что дело больше не в игроке, а в команде
Так нет сомнений, что он может хорошо заиграть. Вопрос исключительно к его человеческим качествам. Соболев же это примерно Caniball или Кузбасс со спортс, только не нищий.
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Ответ Den-is
Комментарий скрыт
А он как начал тащить через три года после второй? командировки в Тулу!
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Аренда Оренбург
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Ответ fil_spb
Смешной перефорс от спартаковца. Зенитовцы то пока свою старую обувь донашивают и переходу не очень рады. Будет Соболев продолжать вести себя по-спартаковски, будет от многих зенитовцев слушать тоже самое что и раньше. А вот кб уже переобулись, то дружно защищали всю гадость, которую Соболев творил в форме их клуба, то теперь воют какой он оказывается плохой. Где же вы раньше были?
Ты хочешь в их словах логику найти? =)))
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Ответ Фут.Боль
На футболке надпись Соболезнуем.
Это очень хорошо
+1
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7. Так вот почему Бакаева выгнали.
+2
-1
+1
Ответ Liver0910
Уже с первыми мячами Соболева болельщики зенита забудут все о чем писали и говорили и с радостными миллеровскими лицами будут хлопать в ладоши.
Конечно будут и еще как!😁
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+1
Ответ Liver0910
Уже с первыми мячами Соболева болельщики зенита забудут все о чем писали и говорили и с радостными миллеровскими лицами будут хлопать в ладоши.
Какая чушь!
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Вот и сказочке конец)
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Ответ Kerghoodoo
Эм... Чел, который изменял беременной жене, воровал деньги у одноклубников, рукоблудил в прямом эфире и был капитаном Зенита - это типа норм пацан теперь?
С кем он там спит это меня вообще не касается, про деньги, пруфы пожалуйста, а не звездишь Быстрова, да и про его видео, тоже меня оно никак не касаеться, а вот в Зените он и вправду был хорош на пике
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Ответ Элдор ШоуУродов
Значит, уже свершившийся факт. Мои поздравления болельщикам Спартака и искренние соболезнования болельщикам Зенита.
я об этом ещё часа 3-4 назад написал.
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