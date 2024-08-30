Губернатор Петербурга Беглов: «СКА искренне любим болельщиками. В северной столице хоккей – один из самых популярных видов спорта. Будем ждать Кубка Гагарина»

Губернатор Санкт-Петербурга напутствовал СКА перед началом сезона

Обращение Александра Беглова зачитал председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт‑Петербурга Антон Шантырь на презентации СКА к новому сезону.

«Дорогие друзья, рад приветствовать вас и поздравить с началом нового сезона. В северной столице хоккей – один из самых популярных видов спорта.

СКА – команда, которую искренне любят болельщики. Не сомневаюсь, что при их активной поддержке армейцы покажут яркий хоккей. Трибуны всегда заполнены до отказа. Чтобы погрузиться в атмосферу, многие приходят с семьями.

Мы будем ждать успеха хоккейной дружины и Кубка Гагарина. Хочу пожелать большой спортивной удачи, зрелищной игры, а также отсутствия травм.

Быстрых коньков, ровного льда, дорогие хоккеисты СКА», – заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Роман Ротенберг: «Во «Флориде» увидели тренировки СКА с дзюдоистами, и у них будет тренер по джиу-джитсу с этого сезона. Мы определяем мировые направления»