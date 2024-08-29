Александр Овечкин: «Счастье – это когда все живы, здоровы и царит любовь, самое счастливое – проводить время с семьей, дома с друзьями»
Александр Овечкин высказался о том, что такое счастье.
38-летний капитан «Вашингтона» проводит межсезонье в России. Он поучаствовал в нескольких благотворительных матчах и посетил детский турнир.
«Самое счастливое – это когда проводим время с семьей, с друзьями дома, а счастье – это когда все живы, здоровы и царит любовь», – сказал Александр Овечкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Пятый канал»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости