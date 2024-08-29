Александр Овечкин: «Счастье – это когда все живы, здоровы и царит любовь, самое счастливое – проводить время с семьей, дома с друзьями»

Александр Овечкин высказался о том, что такое счастье.

38-летний капитан «Вашингтона » проводит межсезонье в России. Он поучаствовал в нескольких благотворительных матчах и посетил детский турнир.

«Самое счастливое – это когда проводим время с семьей, с друзьями дома, а счастье – это когда все живы, здоровы и царит любовь», – сказал Александр Овечкин .