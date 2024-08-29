Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «Не обращаю внимания. Нужно выходить, делать свое дело и все»

Александр Овечкин высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Разговоры о погоне? Уже привык, не обращаю внимания. Нужно выходить, делать свое дело и все», – сказал Александр Овечкин .