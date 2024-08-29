Овечкин о предсезонке: «Самое тяжелое – первая неделя после отпуска, идти в зал, бегать, выходить на лед, думаешь: «Зачем мне это надо?»
Александр Овечкин рассказал о сложностях во время предсезонной подготовки.
Сезон-2024/25 регулярного чемпионата НХЛ стартует 4 октября.
«У меня есть персональный тренер, с которым работаю 8 лет. Главное, когда начинаешь предсезонку, чтобы не было травм.
Самое тяжелое – первая неделя после отпуска. Идти в зал, бегать, выходить на лед – думаешь: «Зачем мне это надо?» – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «Не обращаю внимания. Нужно выходить, делать свое дело и все»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости