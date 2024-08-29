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  • Овечкин о предсезонке: «Самое тяжелое – первая неделя после отпуска, идти в зал, бегать, выходить на лед, думаешь: «Зачем мне это надо?»
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Овечкин о предсезонке: «Самое тяжелое – первая неделя после отпуска, идти в зал, бегать, выходить на лед, думаешь: «Зачем мне это надо?»

Александр Овечкин рассказал о сложностях во время предсезонной подготовки.

Сезон-2024/25 регулярного чемпионата НХЛ стартует 4 октября.

«У меня есть персональный тренер, с которым работаю 8 лет. Главное, когда начинаешь предсезонку, чтобы не было травм.

Самое тяжелое – первая неделя после отпуска. Идти в зал, бегать, выходить на лед – думаешь: «Зачем мне это надо?» – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: «Не обращаю внимания. Нужно выходить, делать свое дело и все»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
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