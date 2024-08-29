Александр Овечкин: «У меня еще 2 года контракта с «Вашингтоном», но последний матч хочу провести за родное «Динамо»

Александр Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в «Динамо».

38-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». С 2005 года Овечкин выступает за «Кэпиталс».

«У меня еще два года контракта с «Вашингтоном», но, как я уже говорил, хотел бы последний матч провести за родной клуб [«Динамо »].

К сезону НХЛ готов. Хорошо отдохнул. Самое главное мероприятие за отдых – день рождения детей», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .