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Александр Овечкин: «У меня еще 2 года контракта с «Вашингтоном», но последний матч хочу провести за родное «Динамо»

Александр Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в «Динамо».

38-летний нападающий является воспитанником московского «Динамо». С 2005 года Овечкин выступает за «Кэпиталс».

«У меня еще два года контракта с «Вашингтоном», но, как я уже говорил, хотел бы последний матч провести за родной клуб [«Динамо»].

К сезону НХЛ готов. Хорошо отдохнул. Самое главное мероприятие за отдых – день рождения детей», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoКХЛ
logoДинамо
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