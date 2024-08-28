Тертышный о «Тракторе»: «У Гру и Заварухина совершенно разные стили. Раньше было больше творчества и импровизации, сейчас у нас система»

Никита Тертышный сравнил стили Бенуа Гру и Алексея Заварухина в «Тракторе»

«У нынешнего тренера и предыдущего совершенно разные стили. Раньше было больше творчества и импровизации. Возможно, где-то развязывались руки. Сейчас нам тоже руки никто не связывает, но в определенных моментах мы должны делать именно то, что от нас требуют.

Как видите, это приносит результат. У нас есть система, которой мы придерживаемся. Если мы и дальше будем так играть, то с каждой игрой все будет становится лучше и лучше. Если все так и получится, то нас ждет хорошее будущее.

Сейчас нет железных игроков основы. В сезоне ты каждый день ты воюешь с самим собой, воюешь с ребятами за место в составе. Надо каждый день работать над собой. Если мы будем работать каждый день, то будем навязывать друг другу конкуренцию и становиться лучше.

Можно ли меня назвать королем регулярки? Да нет (смеется). Если я хорошо играл в предсезонке, то и сезон складывался неплохо. Я буду этого придерживаться. Задачи на турнир – наигрывать сочетания, смотреть, кто с кем лучше играет. Но об этом лучше спросить у тренерского штаба. Цель на каждую игру – победа. Если мы будем сильной командой, то нам все будет по плечу», – сказал форвард челябинцев.