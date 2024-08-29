Александр Якушев: «ЦСКА остается одним из претендентов на Кубок Гагарина, наряду со «Спартаком», «Динамо», восточными клубами, СКА. Потенциал у нового состава серьезный»
Александр Якушев высказался о потенциале нового состава ЦСКА.
– ЦСКА остается явным фаворитом Москвы?
– Не уверен. Большой группе российских игроков, которые вернулись из-за океана, потребуется время на адаптацию. Может быть, меньшее, чем легионерам, все-таки все новички ЦСКА выросли в России и знают наш хоккей.
– Наш хоккей не раз обжигался на игроках, которые вернулись из-за океана – в том числе и возглавляемая вами сборная России на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Не ждут ли ЦСКА проблемы?
– Для меня ЦСКА остается одним из претендентов на Кубок Гагарина, наряду со «Спартаком», «Динамо», восточными клубами, СКА.
Может быть, армейцы Москвы выстрелят не сразу, но потенциал у их нового состава серьезный, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
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