Александр Якушев: «ЦСКА остается одним из претендентов на Кубок Гагарина, наряду со «Спартаком», «Динамо», восточными клубами, СКА. Потенциал у нового состава серьезный»

Александр Якушев высказался о потенциале нового состава ЦСКА.

– ЦСКА остается явным фаворитом Москвы?

– Не уверен. Большой группе российских игроков, которые вернулись из-за океана, потребуется время на адаптацию. Может быть, меньшее, чем легионерам, все-таки все новички ЦСКА выросли в России и знают наш хоккей.

– Наш хоккей не раз обжигался на игроках, которые вернулись из-за океана – в том числе и возглавляемая вами сборная России на чемпионате мира в Санкт-Петербурге. Не ждут ли ЦСКА проблемы?

– Для меня ЦСКА остается одним из претендентов на Кубок Гагарина , наряду со «Спартаком », «Динамо », восточными клубами, СКА.

Может быть, армейцы Москвы выстрелят не сразу, но потенциал у их нового состава серьезный, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .