Кузнецов о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в будущем сезоне: «Надеюсь на это. Чтобы он уже не мучился в следующем году»
Евгений Кузнецов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Гретцки (894).
– Александр Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. На ваш взгляд, в предстоящем сезоне он успеет превзойти его по голам в НХЛ?
– Да-да! Я думаю, что да. Надеюсь на это. Чтобы он уже не мучился в следующем году, – сказал смеясь форвард СКА Евгений Кузнецов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Известия»
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