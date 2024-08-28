Кузнецов о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в будущем сезоне: «Надеюсь на это. Чтобы он уже не мучился в следующем году»

Евгений Кузнецов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Гретцки (894).

– Александр Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. На ваш взгляд, в предстоящем сезоне он успеет превзойти его по голам в НХЛ?

– Да-да! Я думаю, что да. Надеюсь на это. Чтобы он уже не мучился в следующем году, – сказал смеясь форвард СКА Евгений Кузнецов .

Форвард СКА Кузнецов о Миранчуке в МЛС: «То, что русских в Америке не любят – ерунда, все будет нормально. Мы столько лет прожили там и никогда не чувствовали плохого»