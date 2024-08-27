Кузнецову заменили партнеров по звену в 3-м матче СКА подряд. Против «Северстали» он сыграет с Толчинским и Григоренко

Евгений Кузнецов вновь проведет матч с новыми партнерами по звену

СКА представил состав на игру турнира имени Пучкова против «Северстали ».

Нападающий Евгений Кузнецов заявлен в центре третьего звена петербуржцев вместе с Сергеем Толчинским и Михаилом Григоренко по краям.

В первом матче турнира против «Сочи» Кузнецов играл в звене с Борной Рендуличем и Маратом Хайруллиным, во второй игре против «Ак Барса» – с Толчинским и Хайруллиным.

Кузнецов – капитан СКА на матч с «Северсталью».