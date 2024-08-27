Ротенберг о пропуске пресс-конференции: «Руководство вызывало на ковер. Козырев вообще на них не ходит – это не красит наш хоккей. Что он выиграл? СКА один раз обыграл, наверное»

Роман Ротенберг упрекнул Андрея Козырева в пропуске пресс-конференций

СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в матче турнира имени Пучкова.

– Почему вы не вышли на пресс‑конференцию после предыдущего матча с «Ак Барсом»?

– Бывает, руководство вызывает на ковер, тогда другие приоритеты.

Андрей Козырев (главный тренер «Северстали » – Спортс’‘) вообще не ходит на пресс‑конференции (вероятно, имеется в виду пропуск пресс-конференций в рамках этого турнира, в чемпионате КХЛ пресс-конференции регламентированы – Спортс’‘).

Вы лучше ему эти вопросы задавайте, почему он так неуважительно относится к журналистам. Я с удовольствием к вам прихожу, если у меня есть возможность.

Андрей Козырев сам принимает такие решения. Это не красит наш хоккей.

Надо ходить на пресс‑конференции и общаться с журналистами, каким бы великим ни был тренер.

Хотя что он выиграл? Давайте зададим вопрос. Наверное, обыграл один раз СКА на «СКА-Арене», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

В прошлом сезоне КХЛ «Северсталь» обыграла СКА (3:0) на «СКА-Арене». При этом череповчане дважды обыграли СКА за сезон. Команда Козырева заняла 5-е место по итогам регулярки.

Добавим, что Козырев ранее работал в системе СКА и тренировал фарм-клуб петербуржцев в ВХЛ.