Ротенберг о пропуске пресс-конференции: «Руководство вызывало на ковер. Козырев вообще на них не ходит – это не красит наш хоккей. Что он выиграл? СКА один раз обыграл, наверное»
СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в матче турнира имени Пучкова.
– Почему вы не вышли на пресс‑конференцию после предыдущего матча с «Ак Барсом»?
– Бывает, руководство вызывает на ковер, тогда другие приоритеты.
Андрей Козырев (главный тренер «Северстали» – Спортс’‘) вообще не ходит на пресс‑конференции (вероятно, имеется в виду пропуск пресс-конференций в рамках этого турнира, в чемпионате КХЛ пресс-конференции регламентированы – Спортс’‘).
Вы лучше ему эти вопросы задавайте, почему он так неуважительно относится к журналистам. Я с удовольствием к вам прихожу, если у меня есть возможность.
Андрей Козырев сам принимает такие решения. Это не красит наш хоккей.
Надо ходить на пресс‑конференции и общаться с журналистами, каким бы великим ни был тренер.
Хотя что он выиграл? Давайте зададим вопрос. Наверное, обыграл один раз СКА на «СКА-Арене», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
В прошлом сезоне КХЛ «Северсталь» обыграла СКА (3:0) на «СКА-Арене». При этом череповчане дважды обыграли СКА за сезон. Команда Козырева заняла 5-е место по итогам регулярки.
Добавим, что Козырев ранее работал в системе СКА и тренировал фарм-клуб петербуржцев в ВХЛ.
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