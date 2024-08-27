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  • Ротенберг о латинице в КХЛ: «В Индии и Китае не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Наша задача, чтобы его весь мир видел в лиге. В этом же смысл»
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Ротенберг о латинице в КХЛ: «В Индии и Китае не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Наша задача, чтобы его весь мир видел в лиге. В этом же смысл»

Роман Ротенберг выступил против использования кириллицы на формах в КХЛ

Olimpbet ВХЛ ранее сообщила, что отказалась от использования латиницы на форме. Фамилии хоккеистов на игровой форме команд хоккейных клубов будут наноситься на кириллице.

– ВХЛ перешла на кириллицу на хоккейных свитерах. Нужно ли в КХЛ писать фамилии на английском?

– Вот теперь в СКА играет Евгений Кузнецов, и наша задача, чтобы его видел весь мир в КХЛ. В этом же смысл. Например, огромный рынок в Индии. Но индусы не читают кириллицу. Огромный рынок в Китае, но и китайцы не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Давайте подумаем о зрителях.

Мы не говорим о североамериканском рынке, давайте его уберем в сторону по политическим причинам. Всех финнов, шведов уберем. Но есть замечательные страны БРИКС. Там тоже не читают кириллицу.

Поэтому важно понимать экономический масштаб предлагаемой реформы. Должны быть серьезные специалисты, которые будут понимать эффект. Мы ведь хотим, чтобы наш хоккей смотрели по всему миру. Вот и ответ на ваш вопрос.

– То есть вы не просто за Кубок Гагарина бьетесь, но и делаете телевизионный продукт.

– Вот именно. Нам нужно считать бизнес, коммерцию. Думать о том, как популяризировать свой вид спорта. Как развивать детей, чтобы они занимались хоккеем. Мы идем к этому шаг за шагом, добиваясь успеха.

Когда мы только создали программу «Красная Машина», то это была теория. Многие спрашивали: «А что это за программа такая?» Но на презентации Евгения Кузнецова во время мастер‑класса все наглядно увидели, что такое «Красная Машина».

Мне даже наш легендарный тренер Владимир Юрзинов сказал, как он был воодушевлен. Это было очень непросто – провести такой мастер‑класс, организовать детей, чтобы все работали синхронно. И люди все два часа оставались на трибунах, наслаждаясь зрелищем.

Очень важно иметь единые стандарты и в подготовке хоккеистов, и в пропаганде нашего спорта и в том, чтобы Евгения Кузнецова узнавали даже в Китае, и в Индии, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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