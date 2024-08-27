СКА еще не начал сезон, а уже дважды заменил вратаря. Плешков психанул 😱

Как он себя ощущает?

СКА провел третий матч на турнире имени Пучкова – теперь в соперниках была «Северсталь» (5:3). Евгений Кузнецов наконец-то забросил первую шайбу за СКА. Он снова вышел на площадку с нашивкой капитана, потому что Александр Никишин все еще травмирован. В серии буллитов (она проводится в любом случае) Евгений всех удивил, когда вдруг показал быстрое исполнение.

Вот только личные достижения Кузнецова перекрыла вратарская история: Артемий Плешков быстро поехал на скамейку СКА и заменился на Никиту Серебрякова .

Терпения Романа Ротенберга хватило на два гола от «Северстали». В первом случае случилось добивание с близкого расстояния:

Потом нападающий Егор Степанов вылез на ворота – шайба перелетела через упавшего на лед Плешкова:

Виноват ли вратарь в таких голах?

Ротенберг убирал Плешкова в двух матчах подряд – это точно сказывается на его состоянии

Ранее Плешков менялся после первого периода в матче с «Ак Барсом» (4:3 Б). Тогда замена основного вратаря случилась при счете 0:2. Вместо Плешкова появился Никита Серебряков – он пропустил одну шайбу в игровое время и остался на льду до завершения серии буллитов. В раздевалке Ротенберг отдельно похвалил обоих вратарей. Плешкова тогда он ни в чем не обвинял.

Казалось, что СКА подтвердил веру в Артемия. Тот вышел в старте против «Северстали», но в итоге отыграл восемь минут. Череповец открыл счет, потом СКА перевернул все на 2:1, а дальше «Северсталь» провела неожиданную атаку. Никита Серебряков выскочил на лед после второй шайбы от Череповца. Артемий Плешков на скамейке долго не снимал шлем и смотрел на табло.

Потом он отошел в сторону и все-таки выплеснул эмоции:

Так получилось, что в первом перерыве Евгений Кузнецов обсуждал совсем не эпизод с собственной заброшенной шайбой. Вместо этого он как раз порассуждал о ситуации с Плешковым – после его замены Кузнецов что-то сказал Артемию. Что именно? Евгений не раскрыл, но публично выдал такое: «Поддержать хочется. Наверное, тяжелый момент для вратаря».

Кузнецов перенес вину за пропущенные шайбы на полевых игроков. Его позиция – хоккеистам нельзя допускать броски с таких позиций на старте матча. Кажется, Ротенберг и его помощники считают по-другому. Кстати, Серебряков в этот раз пропустил после выхода на замену даже быстрее, чем от «Ак Барса». Во втором периоде Кручинин организовал забег в меньшинстве.

Новый лидер «Северстали» красиво добил шайбу, когда та находилась в воздухе. Серебряков среагировал, но не дотянулся.

Никита несколько раз спас СКА и даже создал для партнеров момент в большинстве. СКА поймал игроков «Северстали» на смене, а Серебряков быстро вернул шайбу в зону соперника. В третьем периоде вратарь однажды потерялся: подумал, что шайба находится под ним. В этот момент с ней находился игрок «Северстали» – почти забил, но помешала клюшка защитника.

Почему СКА постоянно меняет вратаря – Ротенберг регулярно использует этот ход

Вокруг этой истории с заменой Плешкова особенно интересен контекст.

● На старте регулярки-2023/24 Ротенберг часто менял основного вратаря во время матчей СКА. Удивительно, но тогда это срабатывало. К декабрю 2023-го набралось пять случаев – в трех из них СКА уступал с разницей в две шайбы. Как раз эти матчи команда в итоге выигрыла, хотя дважды это произошло в серии буллитов. Уезжали на скамейку Маттссон, Серебряков и тот же Плешков.

● Как ситуацию с заменой вратаря видит сам Ротенберг – он объяснял личную позицию еще во время плей-офф-2022/23. Вряд ли с того времени что-то поменялось: «В хоккее бывают разные ситуации, главное – вовремя принимать правильные решения». Ротенберг всегда подчеркивал силу каждого вратаря. Обычно таким способом он якобы прибегал к личному альтернативному плану.

● У СКА складывается серьезная вратарская конкуренция. Талантливый Сергей Иванов второй сезон подряд уезжает в аренду – теперь выступает за «Сочи». К нему же отправился Егор Заврагин, у которого был сильный сезон в «Югре». Павел Мойсевич пока практикуется в ВХЛ, а Плешков и Серебряков конкурируют за место в основе СКА. Локальная победа все же остается за Серебряковым.

● Весенний отрезок предыдущего сезона Плешков вообще проводил в ВХЛ. Там он выглядел сильно – сделал рекордные 124 сэйва за «СКА-Неву» в матче против АКМ (0:1 ОТ). Позже Ротенберг привлекал Плешкова на игры «России 25». В дебютном матче с Казахстаном (1:0) Артемий отыграл на ноль. Ротенберг после этого сразу поставил его в один ряд с топ-голкиперами.

Кажется, сейчас комплиментов от тренера СКА Плешков уже не дождется.

СКА – «Северсталь» – 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

0:1 – 2 Скоренов (Иванцов, Марин)

1:1 – 5 Андронов (Земченок, Бардаков)

2:1 – 7 Кузнецов (Рендулич, Толчинский)

2:2 – 8 Степанов (Иванцов, Давыдов)

3:2 – 23 Алистров (Рендулич, Хайруллин), ГБ

3:3 – 33 Кручинин (Давыдов, Самойлов), ГМ

4:3 – 33 Воробьев (Хайруллин)

5:3 – 59 Андронов (Воробьев, Зайцев), пустые ворота

Загадка: что Ротенберг показывает судье?

СКА чуть не проиграл «Сочи» – спасли лишь буллиты Кузнецова. Неужели мощный состав сбоит?

Фото: РИА Новости /Екатерина Лызлова; ska.ru