Ротенберг о буллитах Кузнецова: «Ему помогает чувство дистанции, мастерство. Но СКА хочет побеждать в основное время. Наша новорожденная команда укрепляется победами»

Роман Ротенберг высказался о буллитах форварда СКА Евгения Кузнецова.

Нападающий нередко исполняет попытку, доезжая до ворот соперника в замедленном темпе.

В пятницу СКА обыграл «Сочи» по буллитам (2:1) на турнире имени . Две попытки реализовал Кузнецов.

– Как Евгений Кузнецов взломал хоккей своими буллитами в стиле «slow mo»?

– Вообще лучше до буллитов не доводить. Но накануне мы их тренировали. У нас был мастер-класс, и мы работали над буллитами аж два часа. Кстати, там Кузнецов свой буллит не забил. Вот так бывает. Тяжело в учении – легко в бою. У нас все идет через тренировки.

В хоккее очень много деталей. Одна из них – быть лидером, забивать голы, приносить победу команде. Можно даже через буллиты.

– А благодаря чему Кузнецов так успешен в этом компоненте? Он ведь медленно едет на вратаря.

– Ему помогает чувство дистанции. И мастерство, которого достаточно и у лидера Кузнецова, и у нашей команды.

– Может быть, всем вашим игрокам перейти на «slow mo»?

– При всем уважении к хоккеистам – все хорошие игроки со своими сильными сторонами – есть отдельные уникальные мастера, как Кузнецов. И мы очень рады, что у нас есть такие ребята, стабильно и много забивающие буллиты.

При этом мы хотим побеждать в основное время. Причем к победе можно прийти как угодно. Это наша задача, и мы над ней работаем. Наша новорожденная команда укрепляется победами.

Наши ребята очень волновались перед матчем с « », ведь это была первая игра в новом составе. Кто-то впервые играл в , кто-то только перешел в СКА.

Но Ледовый дворец – наши родные стены, и мы очень благодарны нашим болельщикам, которые так горячо нас поддерживают. Ради них мы обязаны побеждать, и мы это сделали, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.