Ротенберг о буллитах Кузнецова: «Ему помогает чувство дистанции, мастерство. Но СКА хочет побеждать в основное время. Наша новорожденная команда укрепляется победами»

Теги СКА болельщики КХЛ Евгений Кузнецов Турнир имени Пучкова Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Роман Ротенберг Сочи Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг высказался о буллитах форварда СКА Евгения Кузнецова.

Нападающий нередко исполняет попытку, доезжая до ворот соперника в замедленном темпе.

В пятницу СКА обыграл «Сочи» по буллитам (2:1) на турнире имени Пучкова. Две попытки реализовал Кузнецов.

– Как Евгений Кузнецов взломал хоккей своими буллитами в стиле «slow mo»?

– Вообще лучше до буллитов не доводить. Но накануне мы их тренировали. У нас был мастер-класс, и мы работали над буллитами аж два часа. Кстати, там Кузнецов свой буллит не забил. Вот так бывает. Тяжело в учении – легко в бою. У нас все идет через тренировки.

В хоккее очень много деталей. Одна из них – быть лидером, забивать голы, приносить победу команде. Можно даже через буллиты.

– А благодаря чему Кузнецов так успешен в этом компоненте? Он ведь медленно едет на вратаря.

– Ему помогает чувство дистанции. И мастерство, которого достаточно и у лидера Кузнецова, и у нашей команды.

– Может быть, всем вашим игрокам перейти на «slow mo»?

– При всем уважении к хоккеистам – все хорошие игроки со своими сильными сторонами – есть отдельные уникальные мастера, как Кузнецов. И мы очень рады, что у нас есть такие ребята, стабильно и много забивающие буллиты.

При этом мы хотим побеждать в основное время. Причем к победе можно прийти как угодно. Это наша задача, и мы над ней работаем. Наша новорожденная команда укрепляется победами.

Наши ребята очень волновались перед матчем с «Сочи», ведь это была первая игра в новом составе. Кто-то впервые играл в Санкт-Петербурге, кто-то только перешел в СКА.

Но Ледовый дворец – наши родные стены, и мы очень благодарны нашим болельщикам, которые так горячо нас поддерживают. Ради них мы обязаны побеждать, и мы это сделали, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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17 комментариев
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Подгузники поменяйте новорождённые, а то не дай бог что случится.
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Из года в год новорождённых прибавляется
а толку то, а Рома.....Короче говоря пока ты
исполняешь, другие кубок Гагарина завоёвывают...Как то так 😉....
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Каждые 9 месяцев новую команду рожает
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Много хочешь - ... получишь!!!! Можете каждому своему игроку хоть по лярду положить!!!!! Вся страна против газпромпроекта!!!!
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Ответ Dinamik1
Подгузники поменяйте новорождённые, а то не дай бог что случится.
Да, уже 3 или 4 раза с середины прошлого сезона она у него новорожденная, ждём новоиспечённую)
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Новорождённая команда с мёртворождённым тренером
+4
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+4
Роман Борисович продолжает успешный захват хоккейного отдела Спорца!
+2
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буллиты Кузнецова это отвратительное зрелище, это неуважение к хоккею и сопернику, еще бы покурил постоял, это цирк а не буллит
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Чего у него не отнять, умеет говорить серьёзно когда очень смешно.
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Как его в ЧС засунуть чтобы новости про него не видеть
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Мать - это победа; а отец-то хоть кто, Ротенберг, назови?
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Если всем вашим игрокам перейти на «slow mo» (что за дурь), то вам и кепка не нужна?
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Главтренер не придумывай- чего твоим игрокам было волноваться перед игрой с Сочи ,ты же перед сезоном не малолеток восемнадцатилетних в команду набрал , а кому за тридцать !
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Надеюсь их будет очень мало (побед)на радость всей хоккейной стране
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Что ни год, то роды у Ромки! Какой плодовитый - имеет возможность каждый год играть новым составом))))
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вас сейчас новорождённых дрючит ак барс.
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