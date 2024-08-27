Курьянов о возможном возвращении Грицюка в «Авангард»: «При его текущей зарплате мы бы его с удовольствием взяли!»

Антон Курьянов высказался о возможном возвращении Арсения Грицюка в «Авангард»

В 2023 году форвард перешел из омского клуба в СКА. Тогда сообщалось , что «Авангард» предлагал хоккеисту контракт на 70 млн рублей (30+40), а также бонусы, при выполнении которых он мог заработать еще 20 млн рублей в каждом из сезонов.

СКА предложил Арсению Грицюку договор на 50 млн рублей плюс 10 млн в виде бонусов в первый сезон, во второй – 60 млн плюс 6 млн в виде бонусов.

В это межсезонье Грицюк пошел на сокращение зарплаты в СКА до 12 млн рублей за сезон.

– Права на Глеба Трикозова у вас в обменном фонде? Кажется, он тоже не верит, что заиграет в КХЛ в родном городе.

– Вопрос в том, что предложат за него. Если нам завтра предложат условного Грицюка, то почему бы и нет?

– Вот на это бы мы посмотрели!

– При его текущей зарплате мы бы его с удовольствием взяли! Но это все шутки, конечно.

– Если у вас будет вариант вернуть Грицюка, как вы поступите с учетом его бэкграунда? Может, не сейчас, а через год-два. Можно ли будет его понять и простить?

– Если его спортивная форма и профессиональное мастерство будут устраивать наш клуб, то мы рассмотрим такой вариант.

Нельзя не рассматривать хороших игроков на рынке и отсекать их. У каждого должен быть второй шанс, – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Антон Курьянов .

Интересная логика Грицюка: уходил в СКА ради денег, а теперь сам от них отказался

Грицюк о снижении зарплаты в СКА: «Возник вариант, что Кузнецов приедет. И я пошел на уменьшение. Если доберемся до Кубка Гагарина, я смогу заработать больше, чем получил бы изначально»