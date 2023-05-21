СКА предлагает Грицюку 110 млн рублей за 2 года плюс 16 млн в виде бонусов. «Авангард» может получить 100 млн за игрока («Матч ТВ»)

Теги Авангард СКА возможные переходы КХЛ Арсений Грицюк деньги Хоккей

СКА предлагает форварду Арсению Грицюку 110 млн рублей плюс 16 млн в виде бонусов.

Клуб из Санкт-Петербурга сделал нападающему «Авангарда» контрактное предложение, которое Грицюк, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял.

По данным «Матч ТВ», речь идет об одностороннем контракте на два сезона. В первый год 22-летний игрок может заработать 50 миллионов рублей плюс 10 млн в виде бонусов, во второй год – 60 млн плюс 6 млн в виде бонусов.

Ранее «Авангард» сделал квалификационное предложение Грицюку – двусторонний контракт на два сезона по схеме 30+60 млн рублей, но хоккеист его не принял.

Теперь у «Авангарда» есть неделя, чтобы или повторить предложение СКА, или получить компенсацию за своего игрока в размере 100 млн рублей.

В минувшем сезоне Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей‑офф.

44 комментария

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Evgeny Trifonov
похоже Ромку задело сильно 2 раза вылетать от Фёдорова в полуфинале. Решил безразмерный потолок включить, опять скупает всё что видит, и даже перекрёстный плей-офф пробил, лишь бы на ЦСКА до финала не попасть.
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valera.kust55
Пусть валит.малолетний,а уже так зажрался.обязательно обсерится и сезон будет худшим в карьере.дай Бог если матчей 35 съиграет
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Александр Романов
Я предлагаю дать ска полный карт-бланш , что бы у них было право каждое межсезонье забрать бесплатно по одному игроку из каждого клуба
Так ромештейн быстро наиграется и успокоится
+20
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+19
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росхоккей
Ахах.. Что там было про потолок зарплат? ))
+19
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Angelgirl
Ставишь себя на их место и не понимаешь как туда вообще можно пойти, лучше немного меньше, но только ни к ним. Видимо кроме бабла ничего не важно.
+10
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+9
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marshal .masha
Ответ Pronger
В чем проблема Аве повторить предложение и обменять уже на игроков?
Кому он нужен за такие бабки?
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Angelgirl
Ответ Evgeny Trifonov
похоже Ромку задело сильно 2 раза вылетать от Фёдорова в полуфинале. Решил безразмерный потолок включить, опять скупает всё что видит, и даже перекрёстный плей-офф пробил, лишь бы на ЦСКА до финала не попасть.
И без ЦСКА шансов на финал не больше! Но правильно перекрёстный начинать с 1 раунда, без хитростей
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Дмитрий Цветаев
Было бы недурно повторит предложение и сменять Грица в Амур, они как раз готовы немножк переплатить.
Все останутся довольны:
1. Ска останется с носом
2. Амур получит игрока
3. Ава сольет токсика и заработает деньжат
4. Гриц получит желаемое им бабло
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Pavel Ushanov
Ответ Александр Романов
Я предлагаю дать ска полный карт-бланш , что бы у них было право каждое межсезонье забрать бесплатно по одному игроку из каждого клуба Так ромештейн быстро наиграется и успокоится
отличная идея. А ещё, как это часто пишут, перед регулярной вручить им чемпионский кубок и дальше спокойно играть без них
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Arty Novikoff
Остается надеяться на смену режима и последующий запрет транжирить огромные деньги, которые принадлежат вообще-то всей стране, на такое вот...
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marshal .masha
Ответ Pronger
пффф, как будто в лиге мало бревен при деле. Бывальцеву например насыпали полтос по слухам. Я все понимаю, Бабай там, Грицюк предатель и всё такое. Но это молодой игрок который прогрессирует, не вижу ничего страшного в его ЗП
Никакого прогресса нет, скорее регресс. Для плей-офф вообще бесполезен. Молодой, в лиге безгоду неделю играет, никакого опыта, не стабилен. В защите вообще слаб, в меньшенстве не играет. В каждом топ клубе есть свои молодые игроки , играющие за меньшие деньги, приносящие больше пользы.
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Дмитрий Травницкий
забрать деньги и пусть играет в СКА. Зачем портить себе карму, а игроку мечту. Он пока для больших свершений не готов, а денег взял как взрослый. Мне интересно, что скажет Рома, когда будет его сливать через год.
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Pronger
В чем проблема Аве повторить предложение и обменять уже на игроков?
+4
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Александр Невский
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
конечно Авангарду лучше забрать 100 за Грицюка, все в КХЛ знают что он этого не стоит а ска уже не секрет что играть он не будет и все кто играл в ска ни где больше не играют
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thefl
Ответ Дмитрий Цветаев
Было бы недурно повторит предложение и сменять Грица в Амур, они как раз готовы немножк переплатить. Все останутся довольны: 1. Ска останется с носом 2. Амур получит игрока 3. Ава сольет токсика и заработает деньжат 4. Гриц получит желаемое им бабло
СКА может забрать его из Амура. Проблема в том, что слишком рано стали из него звезду делать - амбассадор арены, на рекламных плакатах разместили. Вот поэтому и запрлсы как у звезды
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Александр Маслов
Если даже и до финала дойдет,то и тогда проиграет.
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Rudenzik
Повторить предложение и обменять в Амур,таким образом оставив Рому с носом
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Алекс Ну
Я думаю отпустят они его. К чему держать того, кто хочет уйти, при этом ещё и норм заработать?!
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Angryslon
Только повторение и обмен на что-нибудь действительно ценное. И пусть кудрявый валит на все четыре стороны!
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Rudenzik
Ответ sneguvkin
От Авангарда здесь вообще ничего не зависит, Петя! Они в любом случае проиграли Бабаеву
Петю в зеркале увидишь, Авангард захочет- повторит и оставит игрока у себя , если предложат такие же деньги, как Ска. Не захочет - не повторит и Бабаев пойдёт лесом. Как от Авангарда ничего не зависит, если им решать предлагать такие деньги, как хочет Бабаев или нет, Грицюк - не Макдевид, всегда найдётся, кем заменить
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Strannix
Ответ росхоккей
Ахах.. Что там было про потолок зарплат? ))
Перед сезоном всех лишних по фармам распихают, а в сезоне, если что обратно вернут.
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Angelgirl
Ответ Rudenzik
А почему нет? Я не знаю, есть ли у Грицюка запрет на обмен, если нет можно обменять без согласия игрока
Что Амур даст за него!
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Angelgirl
Ответ Rudenzik
Повторить предложение и обменять в Амур,таким образом оставив Рому с носом
Если такое возможно, так бы и сделали.
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Дядя Дима
Ответ sneguvkin
Бабаев сделал каучуку шах и мат! В любом случае его клиент получит гарантированно 110 млн! Но каучуковые токсики продолжают строить хорошую мину при плохой игре
А в чем шах и мат? Ну, получит Гриц 100м. А Ава тут каким боком? Повторят предложение, обменяют в условный куньлунь и мечта с НХЛ и всем остальным закончится
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marshal .masha
Ответ Дмитрий Пасечник
хк Амуру
Они таких в аренду возьмут, за значительно меньшие деньги
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