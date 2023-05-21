СКА предлагает Грицюку 110 млн рублей за 2 года плюс 16 млн в виде бонусов. «Авангард» может получить 100 млн за игрока («Матч ТВ»)

СКА предлагает форварду Арсению Грицюку 110 млн рублей плюс 16 млн в виде бонусов.

Клуб из Санкт-Петербурга сделал нападающему « » контрактное предложение, которое , находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял.

По данным «Матч ТВ», речь идет об одностороннем контракте на два сезона. В первый год 22-летний игрок может заработать 50 миллионов рублей плюс 10 млн в виде бонусов, во второй год – 60 млн плюс 6 млн в виде бонусов.

Ранее «Авангард» сделал квалификационное предложение Грицюку – двусторонний контракт на два сезона по схеме 30+60 млн рублей, но хоккеист его не принял.

Теперь у «Авангарда» есть неделя, чтобы или повторить предложение , или получить компенсацию за своего игрока в размере 100 млн рублей.

В минувшем сезоне Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей‑офф.