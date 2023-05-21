СКА предлагает Грицюку 110 млн рублей за 2 года плюс 16 млн в виде бонусов. «Авангард» может получить 100 млн за игрока («Матч ТВ»)
СКА предлагает форварду Арсению Грицюку 110 млн рублей плюс 16 млн в виде бонусов.
Клуб из Санкт-Петербурга сделал нападающему «Авангарда» контрактное предложение, которое Грицюк, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял.
По данным «Матч ТВ», речь идет об одностороннем контракте на два сезона. В первый год 22-летний игрок может заработать 50 миллионов рублей плюс 10 млн в виде бонусов, во второй год – 60 млн плюс 6 млн в виде бонусов.
Ранее «Авангард» сделал квалификационное предложение Грицюку – двусторонний контракт на два сезона по схеме 30+60 млн рублей, но хоккеист его не принял.
Теперь у «Авангарда» есть неделя, чтобы или повторить предложение СКА, или получить компенсацию за своего игрока в размере 100 млн рублей.
В минувшем сезоне Грицюк набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, а также 4 (3+1) очка в 11 играх плей‑офф.
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