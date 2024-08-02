Грицюк о снижении зарплаты в СКА: «Возник вариант, что Кузнецов приедет. И я пошел на уменьшение. Если доберемся до Кубка Гагарина, я смогу заработать больше, чем получил бы изначально»
Арсений Грицюк высказался о снижении своей зарплаты в СКА.
Сообщалось, что 23-летний нападающий должен был получить 60 миллионов рублей за сезон-2024/25, но согласился уменьшить свой оклад до 12 миллионов рублей.
– Почему вы согласились на понижение зарплаты в СКА? Это очень необычно.
– Так получилось, что я попросил пересмотреть свою зарплату. Возник вариант, что Евгений Кузнецов приедет в нашу команду. И вот я пошел на уменьшение.
Это хорошо для клуба. Я надеюсь, что через год эти деньги ко мне вернутся. Потому что есть такие мысли, что я буду уезжать в НХЛ. И хотелось бы сделать это хорошо.
– А как эти деньги вернутся?
– Я же не просто так их отдал. Дай бог, что мы в этом году завоюем Кубок Гагарина. К нам пришло большое усиление, много опытных ребят, приехали парни из НХЛ.
Если мы доберемся до трофея, то я смогу заработать даже больше, чем если бы получил изначально по зарплате, – сказал форвард СКА Арсений Грицюк.
Напомним, игрок был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.
Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой
Вообще после подобных махинацией к СКА одна только ненависть! Желаю вам провалиться в регулярке и не выйти в плей-офф!
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Возможно, ответ кроется в этих строчках. Просто, например, намекнули Сене, что военные сейчас нужны стране. В общем-то даже нужнее, чем представители в НХЛ. А он здоров как бык и годен к прохождению срочной службы. Ну, или просто сказали, хочешь играть - надо уважить.