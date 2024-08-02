Грицюк о снижении зарплаты в СКА: «Возник вариант, что Кузнецов приедет. И я пошел на уменьшение. Если доберемся до Кубка Гагарина, я смогу заработать больше, чем получил бы изначально»

Теги СКА Нью-Джерси НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Евгений Кузнецов Матч ТВ Арсений Грицюк деньги Хоккей

Арсений Грицюк высказался о снижении своей зарплаты в СКА.

Сообщалось, что 23-летний нападающий должен был получить 60 миллионов рублей за сезон-2024/25, но согласился уменьшить свой оклад до 12 миллионов рублей.

– Почему вы согласились на понижение зарплаты в СКА? Это очень необычно.

– Так получилось, что я попросил пересмотреть свою зарплату. Возник вариант, что Евгений Кузнецов приедет в нашу команду. И вот я пошел на уменьшение.

Это хорошо для клуба. Я надеюсь, что через год эти деньги ко мне вернутся. Потому что есть такие мысли, что я буду уезжать в НХЛ. И хотелось бы сделать это хорошо.

– А как эти деньги вернутся?

– Я же не просто так их отдал. Дай бог, что мы в этом году завоюем Кубок Гагарина. К нам пришло большое усиление, много опытных ребят, приехали парни из НХЛ.

Если мы доберемся до трофея, то я смогу заработать даже больше, чем если бы получил изначально по зарплате, – сказал форвард СКА Арсений Грицюк.

Напомним, игрок был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой

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18 комментариев
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Ты эти сказки для дурачков оставь! Все прекрасно понимают, что ты получишь остатки зарплаты в конверте и еще на налогах сэкономишь!
Вообще после подобных махинацией к СКА одна только ненависть! Желаю вам провалиться в регулярке и не выйти в плей-офф!
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Сказал Грицюк и над ним загорелся нимб
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ФНС, ты там как, нормально?
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Он либо святой, либо дурак, либо участник большого схематоза от СКА по обходу потолка зарплат. Я ставлю на вариант 3, что не отменяет и варианта 2.
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-4
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Да ладно тебе Арсений все всё поняли давно, расслабься.
+5
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Потому что есть такие мысли, что я буду уезжать в НХЛ. И хотелось бы сделать это хорошо.
---------------
Возможно, ответ кроется в этих строчках. Просто, например, намекнули Сене, что военные сейчас нужны стране. В общем-то даже нужнее, чем представители в НХЛ. А он здоров как бык и годен к прохождению срочной службы. Ну, или просто сказали, хочешь играть - надо уважить.
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+2
Ответ Ovi174
Ты эти сказки для дурачков оставь! Все прекрасно понимают, что ты получишь остатки зарплаты в конверте и еще на налогах сэкономишь! Вообще после подобных махинацией к СКА одна только ненависть! Желаю вам провалиться в регулярке и не выйти в плей-офф!
Я не знаю,что делать надо для СКА,чтобы в восьмерку не попасть в конференций,где 11 команд,и 2 команды изначально не претендующие на ПО Сочи и КРС.Скорее Реал не выйдет в ЛЧ,чем СКА не попадет в ПО с Запада.А вот вылет во 2 раунде более чем реален,даже вылет в 1 раунде
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Ответ Ovi174
с Йозе Морино все возможно), вспомни первую половину прошлой регулярки)), а вот то что Реал из группы не выйдет, такое вообще не возможно, за все существование ЛЧ, он всегда выходил! Все таки Реал не финский физрук тренирует)))
не надо оскорблять физруков подобными сравнениями
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Охотно верим)
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Арсений в принципе раскрыл нам всю историю, нужно было кому-то понизить з/п из тех кому еще не понижали (Алистров, Сапего, Фальковский и Грицюк, Толчинский не прикосновенен). Сапего в СКА 7 защитник 45 лямов многовато, думаю снизили до 20 млн, а в последующие 2 сезона с 50 до 60 млн подняли, Гриц же собрался за океан после этого сезона, следовательно компенсировать потери новым контрактом не получилось бы, в этом случае думаю РР напомнил Арсению про историю с Марченко и Морозовым и что в НХЛ лучше ехать не из 4 звена и ротации, а из топ-6 и спецбригады большинства
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Очевидно что Ска не выиграет пока есть их главный козырь)))
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Кудряшка, если бы ты был Пиноккио, то тебе клюшка не нужна. Носом бы играл
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Как он служил в очистке?
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Ответ Yop-pop
Я не знаю,что делать надо для СКА,чтобы в восьмерку не попасть в конференций,где 11 команд,и 2 команды изначально не претендующие на ПО Сочи и КРС.Скорее Реал не выйдет в ЛЧ,чем СКА не попадет в ПО с Запада.А вот вылет во 2 раунде более чем реален,даже вылет в 1 раунде
с Йозе Морино все возможно), вспомни первую половину прошлой регулярки)), а вот то что Реал из группы не выйдет, такое вообще не возможно, за все существование ЛЧ, он всегда выходил! Все таки Реал не финский физрук тренирует)))
+1
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Ответ Дмитрий Береглазов
Арсений в принципе раскрыл нам всю историю, нужно было кому-то понизить з/п из тех кому еще не понижали (Алистров, Сапего, Фальковский и Грицюк, Толчинский не прикосновенен). Сапего в СКА 7 защитник 45 лямов многовато, думаю снизили до 20 млн, а в последующие 2 сезона с 50 до 60 млн подняли, Гриц же собрался за океан после этого сезона, следовательно компенсировать потери новым контрактом не получилось бы, в этом случае думаю РР напомнил Арсению про историю с Марченко и Морозовым и что в НХЛ лучше ехать не из 4 звена и ротации, а из топ-6 и спецбригады большинства
Но и бонусы за победу никто не отменял - на них надеется
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