Грицюк о снижении зарплаты в СКА: «Возник вариант, что Кузнецов приедет. И я пошел на уменьшение. Если доберемся до Кубка Гагарина, я смогу заработать больше, чем получил бы изначально»

Арсений Грицюк высказался о снижении своей зарплаты в СКА.

Сообщалось, что 23-летний нападающий должен был получить 60 миллионов рублей за сезон-2024/25, но согласился уменьшить свой оклад до 12 миллионов рублей.

– Почему вы согласились на понижение зарплаты в СКА? Это очень необычно.

– Так получилось, что я попросил пересмотреть свою зарплату. Возник вариант, что приедет в нашу команду. И вот я пошел на уменьшение.

Это хорошо для клуба. Я надеюсь, что через год эти деньги ко мне вернутся. Потому что есть такие мысли, что я буду уезжать в НХЛ. И хотелось бы сделать это хорошо.

– А как эти деньги вернутся?

– Я же не просто так их отдал. Дай бог, что мы в этом году завоюем . К нам пришло большое усиление, много опытных ребят, приехали парни из НХЛ.

Если мы доберемся до трофея, то я смогу заработать даже больше, чем если бы получил изначально по зарплате, – сказал форвард СКА Арсений Грицюк.

Напомним, игрок был выбран « » на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

Зарплата Грицюка в СКА снизится с 60 до 12 млн рублей. Он попросил об этом на фоне развода с женой