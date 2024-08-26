Глава КХЛ Морозов о снижении зарплаты Грицюка: «Нельзя сказать, что все настроены критично к СКА. Клуб ведет себя в соответствии с регламентом КХЛ»

Теги СКА Алексей Морозов КХЛ Спорт-Экспресс Арсений Грицюк Хоккей

Алексей Морозов прокомментировал сокращение зарплаты Арсения Грицюка.

В межсезонье нападающий СКА согласился на уменьшение базового оклада с 60 до 12 миллионов рублей за сезон.

– Вы сами не так давно были игроком. Глядя на ситуацию с Арсением Грицюком, чисто по-человечески можете поверить, чтобы хоккеист взял и отказался от 5/6 своей зарплаты?

– В свое время «Ак Барс» предложил мне понизить зарплату и остаться в Казани, но появился ЦСКА и дал условия гораздо лучше.

Я раздумывал, но у меня тогда еще старший сын пошел в школу, поэтому решил вернуться в Москву.

Каждый хоккеист выбирает себе команду, учитывая разные нюансы, не только денежные.

Тяжело судить игроков, отталкиваясь только от размеров их зарплаты. Ребята, возвращающиеся из НХЛ, в первую очередь смотрят в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.

– Но у Грицюка ведь был действующий контракт.

– Ситуация небанальная, но ему могли пообещать огромные бонусы за победу в Кубке Гагарина.

– Так и в СКА говорят. Хотя некоторые менеджеры в кулуарах высказывают сомнения в том, что топ-игроки по меркам КХЛ подписываются в СКА на скромные суммы в 50 миллионов рублей, поскольку в других клубах им предлагали явно больше. До вас доходила такая точка зрения, и как к ней относитесь?

– Мы разговариваем с другими менеджерами, обсуждаем все с разных сторон.

Но при этом нельзя сказать, что все настроены максимально критично по отношению к СКА.

Армейцы ведут себя в правовом поле максимально грамотно, в полном соответствии с действующим регламентом КХЛ, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Интересная логика Грицюка: уходил в СКА ради денег, а теперь сам от них отказался

16 комментариев
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Ну и тряпка , стыдно просто за него
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Такой пункт нужно убирать. Менеджеры должны нести ответственность за те контракты, которые они оформляли ранее
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Лучше бы Морозов больше молчал о СКА.
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А что тут обсуждать? Зенит покупал игроков якобы по 50 тыр. Такой знакомый почерк.
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Да конечно, не критично, только почему-то все желают вылета во втором раунде)
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Мерзость какая. И ведь реально думает, что народ все тихо схавает. А ведь был капитаном сборной, вся страна за него болела.
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Ответ MaxBridge
Ну и тряпка , стыдно просто за него
Да платят ему чёрным налом, и всё.
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Нет никакого "критичного настроя" все поняли, что для ска закон не писан, и всё. Тем более, гений-тренер уравновешивает привилегии ))
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А ряженый президент тоже от сценария не отступает)
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Да привози ты сборную Колумбии играть в КХЛ. Был отличным хоккеистом, спал мерзким типком.
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Лижи штиблеты своим хозяевам, клоун
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🗿
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Мороз съехал с ответов
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Конечно нельзя так сказать.
Попробуй так скажи!
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Типичный российский функционер.
Традиционно - желаю СКА вылета не позднее 2 раунда ПО.
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Ответ MaxBridge
Ну и тряпка , стыдно просто за него
ТрусЫ играют в хоккей
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