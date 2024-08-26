Глава КХЛ Морозов о снижении зарплаты Грицюка: «Нельзя сказать, что все настроены критично к СКА. Клуб ведет себя в соответствии с регламентом КХЛ»

Алексей Морозов прокомментировал сокращение зарплаты Арсения Грицюка.

В межсезонье нападающий СКА согласился на уменьшение базового оклада с 60 до 12 миллионов рублей за сезон.

– Вы сами не так давно были игроком. Глядя на ситуацию с , чисто по-человечески можете поверить, чтобы хоккеист взял и отказался от 5/6 своей зарплаты?

– В свое время «Ак Барс» предложил мне понизить зарплату и остаться в Казани, но появился ЦСКА и дал условия гораздо лучше.

Я раздумывал, но у меня тогда еще старший сын пошел в школу, поэтому решил вернуться в Москву.

Каждый хоккеист выбирает себе команду, учитывая разные нюансы, не только денежные.

Тяжело судить игроков, отталкиваясь только от размеров их зарплаты. Ребята, возвращающиеся из НХЛ, в первую очередь смотрят в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.

– Но у Грицюка ведь был действующий контракт.

– Ситуация небанальная, но ему могли пообещать огромные бонусы за победу в Кубке Гагарина.

– Так и в СКА говорят. Хотя некоторые менеджеры в кулуарах высказывают сомнения в том, что топ-игроки по меркам КХЛ подписываются в СКА на скромные суммы в 50 миллионов рублей, поскольку в других клубах им предлагали явно больше. До вас доходила такая точка зрения, и как к ней относитесь?

– Мы разговариваем с другими менеджерами, обсуждаем все с разных сторон.

Но при этом нельзя сказать, что все настроены максимально критично по отношению к СКА.

Армейцы ведут себя в правовом поле максимально грамотно, в полном соответствии с действующим регламентом КХЛ, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Интересная логика Грицюка: уходил в СКА ради денег, а теперь сам от них отказался