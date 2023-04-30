«Авангард» предложил Грицюку 30 млн в первый год, 40 – во второй плюс 20 млн бонусами в каждом из сезонов – 110 млн, которые просила сторона игрока. Хоккеист отказался

Теги Авангард Шуми Бабаев КХЛ Матч ТВ Арсений Грицюк Хоккей

«Авангард» предлагал Арсению Грицюку контракт с суммарным окладом до 110 миллионов рублей.

Клуб сделал 22-летнему нападающему квалификационное предложение, но агент Шуми Бабаев заявил, что Арсений Грицюк не остается в команде.

«Авангард» предлагал Грицюку двухлетний контракт на 70 миллионов рублей (30+40), а также бонусы, при выполнении которых игрок мог заработать еще 20 млн рублей в каждом из сезонов.

Арсений взял паузу на раздумье, но отказался от предложения. Сторона форварда ранее просила 110 миллионов (50+60) за два года.

«Авангард» в рамках квалификационного предложения дал Грицюку двухлетний контракт, по которому форвард получит в первом сезоне 30 млн, а во втором – 60 млн рублей.

В случае, если другой клуб КХЛ сделает оффер-шит Грицюку, он будет должен заплатить за него в районе 100 млн рублей компенсации.

В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.

Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.

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16 комментариев

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Hell-On Earth
Абсолютно адекватные деньги, учитывая провальный плей-офф. Но цыган решил начать войну)
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арегон
Ответ Hell-On Earth
Абсолютно адекватные деньги, учитывая провальный плей-офф. Но цыган решил начать войну)
Подтверждение того что бабай трепло) вот Авангард даёт сколько они хотели и всё равно отказ. И про менеджера он говорил, если сменится будут договариваться. Сменился и ни чего.
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Олег Супрун
Лишь бы бабла сорвать побольше, на все остальное с высокой колокольни! Никакого патриотизма по отношению к ролному клубу!!!
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ros80
Молодец Антон, чувствуется твердая рука генерального менеджера. Многообещающее начало
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Дима Миронов
Ответ арегон
Подтверждение того что бабай трепло) вот Авангард даёт сколько они хотели и всё равно отказ. И про менеджера он говорил, если сменится будут договариваться. Сменился и ни чего.
сменился менеджер? где ? просто какого-то тренера поставили на это место)
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Ыжык
Как по мне, так Авангард сделал все что бы сохранить игрока. К клубу претензий нет. Да и к Арсению нет особых претензий. Разве что мог бы пойти на уступки клубу за то что заставили Хартли с ним возиться. Если бы не Хартли, то вряд-ли у него был такой прогресс. Был бы очередным полуфабрикатом Омской школы. Ну да его право. Пущай зарабатывает.
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GoodZilla
Ну и пусть тогда валит Грицюк вместе с Бабаевым в СКА! Пусть теперь будут их головной болью...
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Angelgirl
Грицюк делает ошибку, так сейчас кажется. Ему предложили то, чего он возможно даже и не заслуживает пока. Надо забыть и думать о других.
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RoleX
Ответ жемолдинов ризван
В случае ухода в другой клуб надо требовать компенсацию за него не 100 млн ., а 110 - 120 млн рублей адекватную той сумме который запросил Грицюк у Авангарда
На каком основании?
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жемолдинов ризван
В случае ухода в другой клуб надо требовать компенсацию за него не 100 млн ., а 110 - 120 млн рублей адекватную той сумме который запросил Грицюк у Авангарда
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Андрей Орлов
50 мультов за 40 очков!??? Чё серьезно?))
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Сергей Ястреб
А зарабатывать отказался. Вот вся суть.
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Роман Литовченко
Ответ Дима Миронов
сменился менеджер? где ? просто какого-то тренера поставили на это место)
А менеджеры откуда берутся? Из специального инкубатора?
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Дима Миронов
Ответ Роман Литовченко
А менеджеры откуда берутся? Из специального инкубатора?
Из слабых клубов или сначала будут помощником менеджера
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Ринат Халиков
Ответ RoleX
На каком основании?
нужно тогда длительные контракты предлагать как в футболе лет на 3-5
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