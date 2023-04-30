«Авангард» предложил Грицюку 30 млн в первый год, 40 – во второй плюс 20 млн бонусами в каждом из сезонов – 110 млн, которые просила сторона игрока. Хоккеист отказался

«Авангард» предлагал Арсению Грицюку контракт с суммарным окладом до 110 миллионов рублей.

Клуб сделал 22-летнему нападающему квалификационное предложение, но агент заявил, что не остается в команде.

« » предлагал Грицюку двухлетний контракт на 70 миллионов рублей (30+40), а также бонусы, при выполнении которых игрок мог заработать еще 20 млн рублей в каждом из сезонов.

Арсений взял паузу на раздумье, но отказался от предложения. Сторона форварда ранее просила 110 миллионов (50+60) за два года.

«Авангард» в рамках квалификационного предложения дал Грицюку двухлетний контракт, по которому форвард получит в первом сезоне 30 млн, а во втором – 60 млн рублей.

В случае, если другой клуб сделает оффер-шит Грицюку, он будет должен заплатить за него в районе 100 млн рублей компенсации.

В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.

Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.