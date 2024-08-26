Морозов о «Барысе»: «Они никуда не хотят уходить, хотят играть в КХЛ»

Алексей Морозов заявил, что в «Барысе» не хотят уходить из КХЛ.

Ранее генеральный директор клуба из Астаны Борис Иванищев сообщил, что обратится в лигу по поводу сохранения сроков сезона Фонбет чемпионата КХЛ: «Продление до 31 мая влечет за собой риски для клуба и всего хоккея Казахстана».

«Конечно, мы в контакте с Федерацией хоккея , « ». Мы не раз с ними встречались, разговаривали.

Они все понимают, приглашают в команду хороших игроков, чтобы ребята из Казахстана за ними тянулись, готовятся к сезону.

Они никуда не хотят уходить, хотят играть в КХЛ», – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.