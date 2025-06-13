Рябыкин об уходе Никитина из «Локомотива»: «Никто не убегал, контракт был выкуплен ЦСКА, предложены в два-три раза лучшие условия»

Дмитрий Рябыкин высказался об уходе Игоря Никитина из «Локомотива».

Ранее ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

– Главное событие последней недели – расторжение контракта чемпионского тренерского штаба «Локомотива», в частности главный тренер ярославцев Игорь Никитин должен был отработать в Ярославле еще два сезона. В ответ вышел клубный пресс-релиз, в котором – никаких слов благодарности. Кто прав?

– Я считаю, что тут очень сложная ситуация. С одной стороны, Ярославль впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, вклад тренерского штаба в этот успех трудно переоценить.

Плюс никто из тренеров, скажем так, не убегал, контракт, насколько понимаю, был у «Локомотива» выкуплен – армейским клубом. И предложены в два-три раза лучшие условия.

С другой стороны, «Локомотив» год назад после неудачи в финале поверил в тренеров, продлил контракт еще на три сезона, выстроил вокруг них свою политику. Теперь тренерский вопрос, который воспринимался как стабильный, приходится заново решать.

Так что решения и эмоции обеих сторон можно понять. Но самое главное, что «Локомотив» остается постоянной величиной российского хоккея, одним из его центров.

В Ярославле – одна из лучших школ в стране, огромное внимание уделяется молодежи, это заслуживает уважения. Поэтому никакие перестановки не могут нарушить развитие «Локомотива», всего региона.

– Вы на чьей стороне – тренеров или менеджеров?

– Всегда хочется поддержать тренеров, у нас своя солидарность. Обычно нас увольняют – а тут в общем-то обратный процесс.

Но я еще раз скажу, что тут правых или виноватых нет. Это хоккейный бизнес. Повторюсь, в «Локомотиве » все налажено и, главное, что не должны пострадать ни тренеры, ни менеджеры, ни болельщики, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин .