  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин об уходе Никитина из «Локомотива»: «Никто не убегал, контракт был выкуплен ЦСКА, предложены в два-три раза лучшие условия»
6

Рябыкин об уходе Никитина из «Локомотива»: «Никто не убегал, контракт был выкуплен ЦСКА, предложены в два-три раза лучшие условия»

Дмитрий Рябыкин высказался об уходе Игоря Никитина из «Локомотива».

Ранее ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

– Главное событие последней недели – расторжение контракта чемпионского тренерского штаба «Локомотива», в частности главный тренер ярославцев Игорь Никитин должен был отработать в Ярославле еще два сезона. В ответ вышел клубный пресс-релиз, в котором – никаких слов благодарности. Кто прав?

– Я считаю, что тут очень сложная ситуация. С одной стороны, Ярославль впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, вклад тренерского штаба в этот успех трудно переоценить.

Плюс никто из тренеров, скажем так, не убегал, контракт, насколько понимаю, был у «Локомотива» выкуплен – армейским клубом. И предложены в два-три раза лучшие условия.

С другой стороны, «Локомотив» год назад после неудачи в финале поверил в тренеров, продлил контракт еще на три сезона, выстроил вокруг них свою политику. Теперь тренерский вопрос, который воспринимался как стабильный, приходится заново решать.

Так что решения и эмоции обеих сторон можно понять. Но самое главное, что «Локомотив» остается постоянной величиной российского хоккея, одним из его центров.

В Ярославле – одна из лучших школ в стране, огромное внимание уделяется молодежи, это заслуживает уважения. Поэтому никакие перестановки не могут нарушить развитие «Локомотива», всего региона.

– Вы на чьей стороне – тренеров или менеджеров?

– Всегда хочется поддержать тренеров, у нас своя солидарность. Обычно нас увольняют – а тут в общем-то обратный процесс.

Но я еще раз скажу, что тут правых или виноватых нет. Это хоккейный бизнес. Повторюсь, в «Локомотиве» все налажено и, главное, что не должны пострадать ни тренеры, ни менеджеры, ни болельщики, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-Hockey.ru
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoДмитрий Рябыкин
logoКубок Гагарина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Батрак о Никитине в ЦСКА: «С некоторыми силами ничего не можешь поделать. «Локомотив» без него будет слабее»
34сегодня, 16:16
Никитин – фанатам «Локомотива»: «Низкий поклон за поддержку, веру. Все свои знания я отдал парням, мне нужна новая мотивация. Приношу извинения Яковлеву, он много сделал для победы»
105сегодня, 12:49
Сухое прощание «Локомотива» с Никитиным – глупость. Так нельзя
229вчера, 08:45
Главные новости
Кноблаух о вратарях перед 5-м матчем с «Флоридой»: «Скиннер и Пикар – хороший тандем, каждый из них надежен. «Эдмонтон» вышел в финал благодаря обоим»
15 минут назад
Дементьев о финале Кубка Стэнли: «Для хоккея будет лучше, если «Эдмонтон» победит, возможно. Слишком долго канадские команды шли к данной возможности»
359 минут назад
Протас о том, чему у Овечкина можно научиться: «Неистощимый голод к игре, желание побеждать в каждом матче, лидерские и человеческие качества. От уникальных людей тяжело что-то взять»
2сегодня, 18:22
Гретцки о Райнхарте: «Один из самых умных игроков, когда-либо выходивших на лед»
4сегодня, 18:02
Пекса о ценах в США: «Отдавал 2700 долларов за квартиру и около 1000 за еду. Перед отъездом мне говорили, что придется выживать из-за заоблачных цен, но я этого не почувствовал»
13сегодня, 17:42
Мильштейн о Демидове: «Может приехать в лагерь в Майами, там будут представители всех клубов НХЛ. Иван сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону»
3сегодня, 17:25
Агент Овечкина о 1-м месте в топе по узнаваемости: «Заслуженно. Кто из молодых спортсменов мог бы претендовать на статус Александра в будущем? Пока таких не вижу»
сегодня, 16:45
Батрак о Никитине в ЦСКА: «С некоторыми силами ничего не можешь поделать. «Локомотив» без него будет слабее»
34сегодня, 16:16
Зарплата Рафикова в «Локомотиве» по новому контракту – 56 млн рублей в год (Михаил Зислис)
12сегодня, 16:01
Пекса об отношении к россиянам в США: «Никто не парится из-за политической ситуации. Здесь люди не переживают, не думают о других – просто живут свою жизнь»
18сегодня, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Пикар – 6-й вратарь в истории НХЛ, выигравший матч финала Кубка Стэнли после выхода на замену
4сегодня, 17:06
Щитов о «Матче года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ: «Крупное мероприятие, одно из немногих в мире. Организаторы – молодцы, возвращают традиции»
1сегодня, 16:29
Плющев о «Витязе»: «Жаль будет потерять. Команда подмосковная, самобытная, звезд с неба не хватала, но могла устроить неприятности фаворитам»
1сегодня, 15:26
Дементьев о том, что Кучеров не получил «Харт Трофи»: «Не думаю, что есть предвзятость по национальности. Выбор Хеллибака – правильный с определенной точки зрения, наверное»
сегодня, 15:12
Морис после 4:5 от «Эдмонтона»: «Если вы планируете провести 7 игр, это означает, что вы проиграете 3 из них. Вы должны принять эту боль, использовать ее»
1сегодня, 12:32
Конюшков, Сурин, Андреянов примут участие в лагере Мильштейна в Майами. Его посетят не менее 20 генеменеджеров НХЛ
5сегодня, 11:42
Каменский о камбэке «Эдмонтона» с 0:3: «Игроки «Флориды» чуть-чуть поверили в успех, и их наказали. Это станет им хорошим уроком»
5сегодня, 11:12
Максим Сушинский: «За лето «Авангард» обновится. Ги Буше выстроит под себя новую команду»
3сегодня, 09:55
Владимир Крикунов: «Джиошвили – мастеровитый хоккеист, он мог бы заиграть в НХЛ. Он подходит «Динамо»
1сегодня, 08:58
Агент Бучельникова: «Переход в ЦСКА – чисто бизнес. Они договорились о покупке прав на игрока. Что касается роли и каких-то обещаний, то об этом разговоров не было»
сегодня, 08:17