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Дементьев о финале Кубка Стэнли: «Для хоккея будет лучше, если «Эдмонтон» победит, возможно. Слишком долго канадские команды шли к данной возможности»

Алексей Дементьев надеется, что «Эдмонтон» выиграет Кубок Стэнли.

«Ойлерс» победили «Флориду» (5:4 ОТ) в четвертом матче финала плей-офф НХЛ и сравняли счет в серии – 2-2. 

– Шикарный хоккей показывают обе команды. На дворе почти середина июня, и нужно заставлять себя играть как можно лучше. И совершенно не важно, как вы сыграли предыдущую игру: выиграли 10:0, либо проиграли 0:10.

Следующая игра начинается со счета 0:0 и нужно идти вперед. В последнем матче «Флорида» достаточно легко повела в первом периоде 3:0, а второй период проиграла 0:3. И качели были то на одной, то на другой стороне каждой из команд.

Факт, на который стоит обратить внимание, – то, что Крис Кноблаух работал с Коннором Макдэвидом в юниорском хоккее. Вообще весь успех команды, я считаю, можно связать с этим тренером.

– Победителя в этом финале трудно прогнозировать?

– У обеих команд одинаковые шансы, но, наверное, мотивация у «Эдмонтона» выше. И для хоккея, возможно, будет лучше, если канадская команда все-таки победит в финале Кубка Стэнли. Поэтому я больше болею за «Эдмонтон».

Слишком долго канадские команды, в том числе именно эта, шли к данным возможностям. Проиграв в прошлом году, в «Эдмонтоне» получили очень серьезный опыт и, очень надеюсь, сделают шаг вперед.

С другой стороны, «Флорида» – это та команда, которая имеет серьезный сбалансированный состав. Как и «Эдмонтон» тоже. Вообще обе команды в чем-то похожи. Достаточно долгое время находились внизу лиги и набирали через драфт и обмены тех игроков, которые привели их к финалам.

Так что однозначно сказать, кто станет победителем, крайне сложно. В принципе мы видим это по тем результатам, которые есть на текущий момент: счет в серии 2-2, – сказал агент Алексей Дементьев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoКоннор Макдэвид
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logoАлексей Дементьев
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