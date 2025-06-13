Дементьев о том, что Кучеров не получил «Харт Трофи»: «Не думаю, что есть предвзятость по национальности. Выбор Хеллибака – правильный с определенной точки зрения, наверное»

Алексей Дементьев высказался о том, что Никита Кучеров не получил «Харт Трофи».

Обладателем приза самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ стал вратарь «Виннипега » Коннор Хеллибак . Никита Кучеров занял 3-е место в голосовании.

Форвард «Тампы » стал лучшим бомбардиром регулярки-2024/25, набрав 121 (37+84) очко в 78 матчах. Он выиграл «Арт Росс Трофи» в 3-й раз в карьере.

– Как вы думаете, почему Никита Кучеров не может получить «Харт Трофи» второй год подряд?

– Нужно спрашивать тех людей, которые понимают те критерии, влияющие на выбор игрока. То же самое, как и с выбором лучшего новичка. Для меня это в принципе не секрет.

Зачастую количество набранных очков подменяют качеством игры и полезностью для команды, в том числе в перспективе. Поэтому выбор Коннора Хеллибака – очень интересный и, наверное, все-таки правильный с определенной точки зрения.

Не думаю, что в том, что не выбрали Никиту Кучерова, есть какая-то предвзятость по национальности, – сказал агент Алексей Дементьев.

У Кучерова 2 сезона с «Арт Россом» без «Харта». Больше таких чемпионатов только у Ягра, Эспозито, Гретцки и Лемье