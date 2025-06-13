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Щитов о «Матче года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ: «Крупное мероприятие, одно из немногих в мире. Организаторы – молодцы, возвращают традиции»

Никита Щитов высказался о «Матче года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ.

Игра пройдет 13 июля 2025 года. Впервые подобный матч состоялся летом прошлого года на «ЦСКА Арене» и закончился со счетом 8:8.

«Слушайте, я думаю, что это отличное событие. Возможно, это одно из единственных таких крупных хоккейных мероприятий, которые даже в мире проходят, наверное.

Я не знаю, где-то за границей делают так или нет, но наши организаторы молодцы, что возвращают старые традиции, и здорово, что оно продолжается», – сказал экс-игрок клубов КХЛ Никита Щитов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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