Протас о Ларионове: «Гениальный игрок. Тренером ему стало интересно работать в возрасте, когда многие заканчивают. Он сломал все стереотипы, у меня получится так же когда-нибудь, надеюсь»
64-летний специалист ранее возглавил СКА. Ларионов начал тренерскую деятельность в 2020 году.
– Профессор, такая же легенда хоккея, как и Третьяк с Фетисовым. Благодаря здоровому образу жизни и правильному питанию отыграл больше всех – до 44 лет. Потом стал виноделом. Работал агентом. В 60 лет начал тренировать – и довольно успешно, сейчас принял питерский СКА.
– Пожалуй, вариант развития его карьеры нравится мне больше всего. Человек полностью состоялся в хоккее. Считаю, гениальный игрок. Затем искал себя в других сферах и всегда сам делал выбор, что немаловажно.
Ему стало интересно работать тренером в том возрасте, когда многие уже заканчивают. И он сломал все стереотипы – и возрастные, и то, что немногие крутые хоккеисты становятся такими же тренерами.
Мне всегда нравились люди, которые шли по жизни своим путем. Делали то, что им нравилось, и ни от кого не зависели. Надеюсь, так же когда-нибудь получится и у меня, – сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас.