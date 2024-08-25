Дитц о России: «Вижу свою жизнь здесь. До сих пор учу русский, это очень сложный язык»

Даррен Дитц заявил, что русский язык очень сложный.

«Воссоединились с спустя столько лет! Время летит. Когда мы проводили первый сезон в « », он только что поженился, а я был холостой.

А теперь у него трое детей, а у меня – двое. Дружим семьями, мы все семь лет держим контакт. Не воздействую на Линдена, чтобы он учил русский. Я сам до сих пор его учу, это очень сложный язык. Я вижу свою жизнь здесь. Для меня это важно.

В новом сезоне у нас только одна задача – Кубок Гагарина. Будем улучшать свою игру, чтобы к плей-офф выйти на пик», – сказал защитник « » .