Дитц о России: «Вижу свою жизнь здесь. До сих пор учу русский, это очень сложный язык»

Теги Авангард КХЛ Барыс Линден Вей Даррен Дитц Хоккей

Даррен Дитц заявил, что русский язык очень сложный.

«Воссоединились с Линденом Веем спустя столько лет! Время летит. Когда мы проводили первый сезон в «Барысе», он только что поженился, а я был холостой.

А теперь у него трое детей, а у меня – двое. Дружим семьями, мы все семь лет держим контакт. Не воздействую на Линдена, чтобы он учил русский. Я сам до сих пор его учу, это очень сложный язык. Я вижу свою жизнь здесь. Для меня это важно.

В новом сезоне у нас только одна задача – Кубок Гагарина. Будем улучшать свою игру, чтобы к плей-офф выйти на пик», – сказал защитник «Авангарда» Даррен Дитц.

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4 комментария
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Я, даже если приезжаю в какую-то страну на неделю, стараюсь что-то узнать о её истории, культуре, выучить хотя бы несколько слов. Прожить в стране несколько лет и не пытаться выучить язык - это просто неуважение к ней. Я о Линдене.
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Ответ Андоррский почтальон
Я, даже если приезжаю в какую-то страну на неделю, стараюсь что-то узнать о её истории, культуре, выучить хотя бы несколько слов. Прожить в стране несколько лет и не пытаться выучить язык - это просто неуважение к ней. Я о Линдене.
Россияне ПДД своей страны не могут выучить, а вы что то от иностранцев хотите.
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Ответ Пинок Ногоев
Ваши слова, да половине русских общин за границей в уши...
хотелось бы узнать про половину русских общин за границей. это какие?
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