Харри Кейн в джерси «Флориды» посетил 4-й матч против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли
Харри Кейн посетил матч «Флориды» с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли.
«Пантерс» уступили «Ойлерс» (4:5 ОТ, 2-2) в 4-м матче финальной серии плей-офф НХЛ.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн посетил эту игру. Англичанин был в джерси «Флориды».
«Какой вечер! Безумный матч за Кубок Стэнли, мой первый опыт на игре в НХЛ!» – написал Кейн в соцсети.
Изображение: инстаграм Харри Кейна
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Харри Кейна
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