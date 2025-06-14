Харри Кейн в джерси «Флориды» посетил 4-й матч против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Харри Кейн посетил матч «Флориды» с «Эдмонтоном» в финале Кубка Стэнли.

«Пантерс» уступили «Ойлерс» (4:5 ОТ, 2-2) в 4-м матче финальной серии плей-офф НХЛ .

Нападающий «Баварии» Харри Кейн посетил эту игру. Англичанин был в джерси «Флориды».

«Какой вечер! Безумный матч за Кубок Стэнли , мой первый опыт на игре в НХЛ!» – написал Кейн в соцсети.

Изображение: инстаграм Харри Кейна