Протас о том, чему у Овечкина можно научиться: «Неистощимый голод к игре, желание побеждать в каждом матче, лидерские и человеческие качества. От уникальных людей тяжело что-то взять»

Алексей Протас высказался о том, чему можно научиться у Александра Овечкина.

– Что хорошего Протас-старший может позаимствовать у Овечкина?

– От уникальных людей тяжело что-то взять. Он такой один на всем белом свете, и с каждым днем, проведенном в НХЛ , я понимаю это все яснее. Никто не думал, что рекорд Гретцки кто-то сможет побить. А он смог.

Равняться, понятно, можно на неистощимый голод Овечкина к игре. На его желание побеждать в каждом матче. Лидерские и, конечно, человеческие качества.

Я уже много говорил о том, как он помогал мне в быту и в адаптации в команде. Как давал свою машину, как всегда звал к себе домой или когда шел куда-то поесть, – сказал форвард «Вашингтона » Алексей Протас .