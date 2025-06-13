Протас о том, чему у Овечкина можно научиться: «Неистощимый голод к игре, желание побеждать в каждом матче, лидерские и человеческие качества. От уникальных людей тяжело что-то взять»
Алексей Протас высказался о том, чему можно научиться у Александра Овечкина.
– Что хорошего Протас-старший может позаимствовать у Овечкина?
– От уникальных людей тяжело что-то взять. Он такой один на всем белом свете, и с каждым днем, проведенном в НХЛ, я понимаю это все яснее. Никто не думал, что рекорд Гретцки кто-то сможет побить. А он смог.
Равняться, понятно, можно на неистощимый голод Овечкина к игре. На его желание побеждать в каждом матче. Лидерские и, конечно, человеческие качества.
Я уже много говорил о том, как он помогал мне в быту и в адаптации в команде. Как давал свою машину, как всегда звал к себе домой или когда шел куда-то поесть, – сказал форвард «Вашингтона» Алексей Протас.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Betnews.by
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