Вайсфельд о Бучельникове в ЦСКА: «Такой игрок будет полезен любой команде. Не сказал бы, что с Капризовым они хоккеисты одного типа»

Леонид Вайсфельд сравнил Дмитрия Бучельникова с Кириллом Капризовым.

21-летний форвард перешел в ЦСКА из «Витязя».

– Подойдет ли Бучельников под стиль игры ЦСКА?

– Для меня Бучельников относится к категории игроков, которые вне зависимости от системы будут полезны любой команде. Что думает относительно него Игорь Никитин , если он станет главным тренером ЦСКА, затрудняюсь сказать.

И еще один момент. Когда говорят, что игрок не подходит под стиль команды, то смотришь, а в этой команде 19 человек одного стиля, и когда один человек из другой оперы, то это совсем неплохо. Я это даже не применительно к Бучельникову, а в принципе.

– Видите ли общие сравнения у Бучельникова с Капризовым в плане перехода и игровых характеристик?

– В плане перехода точно нет. Что касается игры, то отчасти. Я бы не сказал, что это одного типа игроки», – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.