Гретцки о Райнхарте: «Один из самых умных игроков, когда-либо выходивших на лед»

Уэйн Гретцки назвал Сэма Райнхарта одним из умнейших хоккеистов в НХЛ.

«Эдмонтон » обыграл «Флориду» (5:4 ОТ) в четвертом матче и сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли (2-2). Райнхарт отметился голом и 2 результативными передачами в этой игре.

Всего в 19 матчах текущего плей-офф 29-летний форвард «Флориды» записал на свой счет 18 (6+12) очков.

«Сэм Райнхарт , возможно, один из самых умных игроков, когда-либо выходивших на лед», – приводит слова Уэйна Гретцки журналист ESPN Грег Вышински.