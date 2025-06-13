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Гретцки о Райнхарте: «Один из самых умных игроков, когда-либо выходивших на лед»

Уэйн Гретцки назвал Сэма Райнхарта одним из умнейших хоккеистов в НХЛ.

«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:4 ОТ) в четвертом матче и сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли (2-2). Райнхарт отметился голом и 2 результативными передачами в этой игре. 

Всего в 19 матчах текущего плей-офф 29-летний форвард «Флориды» записал на свой счет 18 (6+12) очков. 

«Сэм Райнхарт, возможно, один из самых умных игроков, когда-либо выходивших на лед», – приводит слова Уэйна Гретцки журналист ESPN Грег Вышински. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Грега Вышински
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