«Каролина» предложит Марнеру контракт на 7 лет с кэпхитом 14+ млн долларов (Дэвид Паньотта)
«Каролина» планирует подписать контракт с Митчем Марнером на 7 лет.
Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта. Кэпхит может превысить 14 млн долларов.
Отмечается, что это возможно в случае, если Марнер выйдет на рынок свободных агентов, который откроется 1 июля.
Действующее соглашение 28-летнего канадца с «Торонто» со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.
В текущем сезоне форвард «Мэйпл Лифс» набрал 102 (27+75) очка за 81 игру в рамках регулярного чемпионата НХЛ и добавил 13 (2+11) баллов в 13 матчах плей-офф.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Дэвида Паньотты
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