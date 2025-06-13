«Каролина» предложит Марнеру контракт на 7 лет с кэпхитом 14+ млн долларов (Дэвид Паньотта)

«Каролина» планирует подписать контракт с Митчем Марнером на 7 лет.

Об этом сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта. Кэпхит может превысить 14 млн долларов.

Отмечается, что это возможно в случае, если Марнер выйдет на рынок свободных агентов, который откроется 1 июля.

Действующее соглашение 28-летнего канадца с «Торонто » со средней годовой зарплатой в 10,9 млн долларов заканчивается 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне форвард «Мэйпл Лифс» набрал 102 (27+75) очка за 81 игру в рамках регулярного чемпионата НХЛ и добавил 13 (2+11) баллов в 13 матчах плей-офф.