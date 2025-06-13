Кноблаух о вратарях перед 5-м матчем с «Флоридой»: «Скиннер и Пикар – хороший тандем, каждый из них надежен. «Эдмонтон» вышел в финал благодаря обоим»

Крис Кноблаух оценил игру Стюарта Скиннера и Кэлвина Пикара против «Флориды».

«Эдмонтон » победил «Пантерс» (5:4 ОТ, 2-2) в 4-м матче финала Кубка Стэнли.

Канадский клуб проиграл первый период со счетом 0:3, Стюарт Скиннер отразил 14 из 17 бросков.

Со старта второго периода место в воротах занял Кэлвин Пикар . Он отразил 22 из 23 бросков и записал в актив победу.

«Я пока не собираюсь называть, кто сыграет в старте. Оба вратаря были очень хороши и сыграли ключевую роль в том, что мы добрались до финала.

Стю, после того как [Пикар] получил травму, сыграл несколько очень хороших матчей, в серии с «Вегасом», в серии с «Далласом», и всякий раз, когда мы не показывали сильную игру с ним на льду, это приносило нам неудачу, как, например, вчера вечером в первом периоде.

Мы были не в лучшей форме, и это ставило вратаря в уязвимое положение. Как тренер, я делаю этот выбор, и Пикс выходит на поле и делает несколько потрясающих сэйвов.

Приятно, что у нас хороший тандем, что они сменяют друг друга, и каждый из них был очень надежен для нас», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.