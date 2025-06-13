Пикар – 6-й вратарь в истории НХЛ, выигравший матч финала Кубка Стэнли после выхода на замену

Кэлвин Пикар одержал победу в матче финала Кубка Стэнли, выйдя на замену.

«Эдмонтон » обыграл «Флориду» (5:4 ОТ, 2-2) в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ .

33-летний голкипер «Ойлерс» занял место в воротах с начала второго периода при счете 0:3. Пикар отразил 22 из 23 бросков и записал в актив победу.

Он стал шестым вратарем в истории НХЛ с таким достижением. Ранее это делали: Андрей Василевский (2015), Фрэнк Пьетранжело (1991), Роже Крозье (1975), Гордон Генри (1953) и Лестер Патрик (1928).