Мильштейн о Демидове: «Может приехать в лагерь в Майами, там будут представители всех клубов НХЛ. Иван сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону»

Дэн Мильштейн заявил, что Иван Демидов может посетить его лагерь в Майами.

«Это будет мини-сбор, но он включает в себя тренировки на льду. Также будут проводиться индивидуальные собеседования. Примут участие представители всех 32 команд НХЛ, включая как минимум 20 генеральных менеджеров.

Иван продолжает тренироваться в Монреале и может ненадолго присоединиться к нам в Майами, чтобы поддержать игроков во время драфта.

Он по-прежнему полностью сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону НХЛ , изучении французского языка и адаптации к жизни в Канаде», – сказал RG агент Дэн Мильштейн , представляющий интересы Демидова.

Конюшков, Сурин, Андреянов примут участие в лагере Мильштейна в Майами. Его посетят не менее 20 генеменеджеров НХЛ