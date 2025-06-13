Мильштейн о Демидове: «Может приехать в лагерь в Майами, там будут представители всех клубов НХЛ. Иван сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону»
Дэн Мильштейн заявил, что Иван Демидов может посетить его лагерь в Майами.
«Это будет мини-сбор, но он включает в себя тренировки на льду. Также будут проводиться индивидуальные собеседования. Примут участие представители всех 32 команд НХЛ, включая как минимум 20 генеральных менеджеров.
Иван продолжает тренироваться в Монреале и может ненадолго присоединиться к нам в Майами, чтобы поддержать игроков во время драфта.
Он по-прежнему полностью сосредоточен на подготовке к предстоящему сезону НХЛ, изучении французского языка и адаптации к жизни в Канаде», – сказал RG агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Демидова.
Конюшков, Сурин, Андреянов примут участие в лагере Мильштейна в Майами. Его посетят не менее 20 генеменеджеров НХЛ
Опубликовал: Ilia Shevchenko
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