Курьянов о 120 млн рублей в год у Ткачева: «Авангард» еще сэкономил, Владимир пошел нам навстречу. Регламент поменялся, его бонусы по прошлому контракту стали учитываться в потолке»
Антон Курьянов высказался о 5-летнем контракте Владимира Ткачева с «Авангардом».
– Переподписание контракта с Ткачевым – больше имиджевая история? И не станет ли его высокая зарплата своего рода якорем в платежке и помехой для построения команды в ближайшие сезоны?
– Это не только имиджевый, но и спортивный наш интерес. Давайте так: Ткачев – один из топовых игроков лиги. Что касается денег, то у нас регламент в последние два сезона поменялся в плане бонусов.
Соответственно, его бонусы по прошлому контракту стали учитываться в потолке. Так что Владимир пошел нам навстречу, мы еще, если в общем брать, сэкономили деньги, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
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