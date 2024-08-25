Курьянов о 120 млн рублей в год у Ткачева: «Авангард» еще сэкономил, Владимир пошел нам навстречу. Регламент поменялся, его бонусы по прошлому контракту стали учитываться в потолке»

Антон Курьянов высказался о 5-летнем контракте Владимира Ткачева с «Авангардом».

– Переподписание контракта с Ткачевым – больше имиджевая история? И не станет ли его высокая зарплата своего рода якорем в платежке и помехой для построения команды в ближайшие сезоны?

– Это не только имиджевый, но и спортивный наш интерес. Давайте так: Ткачев – один из топовых игроков лиги. Что касается денег, то у нас регламент в последние два сезона поменялся в плане бонусов.

Соответственно, его бонусы по прошлому контракту стали учитываться в потолке. Так что пошел нам навстречу, мы еще, если в общем брать, сэкономили деньги, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» .

«Авангард» может вывести Ткачева из-под потолка зарплат, но тогда он пропустит сезон. Форвард с зарплатой 120 млн в год порвал ахилл