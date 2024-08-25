Курьянов о 120 млн рублей в год у Ткачева: «Авангард» еще сэкономил, Владимир пошел нам навстречу. Регламент поменялся, его бонусы по прошлому контракту стали учитываться в потолке»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Владимир Ткачев 1995 Чемпионат.com деньги потолок зарплат Хоккей

Антон Курьянов высказался о 5-летнем контракте Владимира Ткачева с «Авангардом».

– Переподписание контракта с Ткачевым – больше имиджевая история? И не станет ли его высокая зарплата своего рода якорем в платежке и помехой для построения команды в ближайшие сезоны?

– Это не только имиджевый, но и спортивный наш интерес. Давайте так: Ткачев – один из топовых игроков лиги. Что касается денег, то у нас регламент в последние два сезона поменялся в плане бонусов.

Соответственно, его бонусы по прошлому контракту стали учитываться в потолке. Так что Владимир пошел нам навстречу, мы еще, если в общем брать, сэкономили деньги, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

«Авангард» может вывести Ткачева из-под потолка зарплат, но тогда он пропустит сезон. Форвард с зарплатой 120 млн в год порвал ахилл

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чет Антоха ерунду городит. У некоторых вон ни какие бонусы под потолком не учитываются.
+7
-1
+6
Спасибо еще скажите Владимиру что смиловался над вами 😀
+1
0
+1
В таких делах клуб всегда на стороне игрока, даже в НХЛ
Не представляю чтобы ген.менеджер Торонто сказал: "Чёртов Мэттьюз, выдоил из нас 13,25 млн в год, теперь ещё сложнее будет усилить команду для борьбы за КС"
0
0
0
Антону нужно награду выписать,за такую "экономию"(
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий