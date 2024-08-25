Курьянов про Юрчо: «Авангард» сделал Томашу предложение, когда мы поняли, что по соотношению цена/качество у нас нет других вариантов. Но...»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Николай Прохоркин Томаш Юрчо Дамир Жафяров Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Антон Курьянов высказался об уходе Томаша Юрчо из «Авангарда».

Напомним, словацкий нападающий в межсезонье вернулся в «Куньлунь».

– Почему решили не оставлять в команде готовую тройку для топ-6: Юрчо – ПрохоркинЖафяров? Например, Юрчо и Жафяров сами готовы были играть дальше в Омске.

– Посмотрели, проанализировали. После конца сезона нужно было понять, кто у нас есть, кто выйдет на рынок, ждали принятие решения о возвращении пяти легионеров. И строили команду так, как мы видели, не торопились.

Те позиции, которые нам необходимо было усилить в первую очередь, мы сразу закрыли. Затем планомерно вели игроков, общались. Опять же, есть вопрос ценообразования, да и другие моменты.

Когда мы поняли, что по соотношению цена/качество у нас нет других вариантов, кроме Томаша Юрчо, мы сделали ему предложение. Но... – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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6 комментариев
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Антоша, ну не твоё это, искать игроков. Ты этого не делаешь. Все ждёшь что с неба упадут или Бабай свое спихнет.

Всю академию зато обменами просрал.
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Уважаемый Антон Курьянов! Оставайтесь тренером по большинству ( надеюсь оно, всё таки пойдёт у команды) , а должность ГМ имейте мужество оставить другому, более компетентному в этом вопросе!
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Всем было понятно,что Юрча,проверенный,за 25 это очень неплохо,но только манагеры не догадывались
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Ответ Booligan
Юрчо это полено с результативностью примерно 0.1 очка за карьеру
хз даже, на льду выделялся
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Ответ Аристарх Ливанов
Уважаемый Антон Курьянов! Оставайтесь тренером по большинству ( надеюсь оно, всё таки пойдёт у команды) , а должность ГМ имейте мужество оставить другому, более компетентному в этом вопросе!
там Забуга с Бабаем рулят - Антон так,не пришей ....
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