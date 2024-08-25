Курьянов про Юрчо: «Авангард» сделал Томашу предложение, когда мы поняли, что по соотношению цена/качество у нас нет других вариантов. Но...»

Антон Курьянов высказался об уходе Томаша Юрчо из «Авангарда».

Напомним, словацкий нападающий в межсезонье вернулся в « ».

– Почему решили не оставлять в команде готовую тройку для топ-6: Юрчо – – ? Например, Юрчо и Жафяров сами готовы были играть дальше в Омске.

– Посмотрели, проанализировали. После конца сезона нужно было понять, кто у нас есть, кто выйдет на рынок, ждали принятие решения о возвращении пяти легионеров. И строили команду так, как мы видели, не торопились.

Те позиции, которые нам необходимо было усилить в первую очередь, мы сразу закрыли. Затем планомерно вели игроков, общались. Опять же, есть вопрос ценообразования, да и другие моменты.

Когда мы поняли, что по соотношению цена/качество у нас нет других вариантов, кроме , мы сделали ему предложение. Но... – сказал генеральный менеджер « » Антон Курьянов.