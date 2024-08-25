Курьянов о создании долгосрочного списка травмированных в КХЛ: «Ситуация с Ткачевым – инцидент, на основе которого возможно внести какие-то изменения в регламент»

Антон Курьянов высказался о создании долгосрочного списка травмированных в КХЛ.

– Не собираетесь проявить инициативу в вопросе создания некоего долгосрочного списка травмированных в , чтобы выводить таких хоккеистов из-под потолка зарплат?

– Есть регламент, который уже приняли. Я понимаю, что мы ничего не поменяем. Правила нужно принимать на берегу.

Но ситуация с – это инцидент, на основе которого возможно внести какие-то изменения в регламент, – сказал генеральный менеджер « » .