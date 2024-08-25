Курьянов о создании долгосрочного списка травмированных в КХЛ: «Ситуация с Ткачевым – инцидент, на основе которого возможно внести какие-то изменения в регламент»
Антон Курьянов высказался о создании долгосрочного списка травмированных в КХЛ.
– Не собираетесь проявить инициативу в вопросе создания некоего долгосрочного списка травмированных в КХЛ, чтобы выводить таких хоккеистов из-под потолка зарплат?
– Есть регламент, который уже приняли. Я понимаю, что мы ничего не поменяем. Правила нужно принимать на берегу.
Но ситуация с Ткачевым – это инцидент, на основе которого возможно внести какие-то изменения в регламент, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Хотя вангую Ротен первый возьмёт это в разработку и будет подвешивать пачками "типа травмированных" вне потолка.
для подавляющего большинства возможность подписать игрока на 120 млн состоит в отсутствии этих 120 млн, а не в том, что места нет под кепкой.