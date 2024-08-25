Курьянов о создании долгосрочного списка травмированных в КХЛ: «Ситуация с Ткачевым – инцидент, на основе которого возможно внести какие-то изменения в регламент»

Теги Авангард травмы Антон Курьянов КХЛ Владимир Ткачев 1995 потолок зарплат Хоккей

Антон Курьянов высказался о создании долгосрочного списка травмированных в КХЛ.

– Не собираетесь проявить инициативу в вопросе создания некоего долгосрочного списка травмированных в КХЛ, чтобы выводить таких хоккеистов из-под потолка зарплат?

– Есть регламент, который уже приняли. Я понимаю, что мы ничего не поменяем. Правила нужно принимать на берегу.

Но ситуация с Ткачевым – это инцидент, на основе которого возможно внести какие-то изменения в регламент, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блин, тогда Грицюк в следующий раз рискует не без зарплаты остаться, а без здоровых ног или рук.
+12
-1
+11
Зачем это делать. Косить под нхл, когда система пол-потолок не работает от слова совсем
+4
0
+4
Предлагаю сначала начать с бана Ротена за мухлеж с потолком, а потом проработать LTIR. Мы начинаем не с того.
Хотя вангую Ротен первый возьмёт это в разработку и будет подвешивать пачками "типа травмированных" вне потолка.
+3
-1
+2
у нас что, 90% клубов в потолок уперлись?
для подавляющего большинства возможность подписать игрока на 120 млн состоит в отсутствии этих 120 млн, а не в том, что места нет под кепкой.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий