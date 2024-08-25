Генменеджер «Авангарда»: «Все растет, кроме потолка зарплат в КХЛ. Хотелось бы пересмотра. Можно как в НХЛ, в каком-то процентном соотношении поднимать»
Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался о ситуации с потолком зарплат.
– Вы выступаете за рост потолка зарплат?
– У нас есть мнение нашего клуба: вокруг все растет, кроме потолка зарплат в КХЛ. С нашей стороны, конечно, хотелось бы пересмотра и какого-то отрегулирования этого вопроса.
Можно как в НХЛ, в каком-то процентном соотношении поднимать или какие-то контракты выводить. Думаю, что за четыре года, прошедшие с ввода потолка зарплат, можно идти к каким-то изменениям, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
А к чему "привязан" потолок зарплат в КХЛ?
К госбюджету?
Понятно, что денег можно напечатать сколько захотят или прикажут. Но вот сколько эти деньги будут стоить...
Зарплаты хоккеистов изначально улетели в стратосферу относительно заработка клубов. Пусть сейчас поднимайте свои доходы, выручку от ТВ-прав, рекламы и билетов до условных 900 млн рублей в год, тогда и можно поговорить.
В НХЛ вообще хоккеисты получают только половину всей выручки, у нас при нынешнем потолке с таким правилом клубы должны зарабатывать 1800 млн в год. Могут ли?)
зачем повышать потолок? пусть просят снизить зарплату, в чем проблема?
невский, ты выпил что ли? тебе же на стройку завтра. раньше как-то без особых ошибок писал. я за тебя переживаю.
В чём, на ваш взгляд, заключаются основные плюсы для клубов КХЛ с учётом введения такого потолка?
— Ответ на этот вопрос я бы разделил на несколько составляющих. Во-первых, менеджмент. В КХЛ практически нет частных клубов, все так или иначе спонсируются либо из бюджетных средств регионов, либо из денег госкорпораций. Поэтому и тратят они свои бюджеты, не чувствуя повышенную ответственность за результат. Теперь клубы начнут соревноваться не в том, у кого больше денег, а в том, кто ими лучше распоряжается. То есть в менеджменте. Жёсткий потолок зарплат заставит разрабатывать контрактную стратегию на несколько лет вперёд, подписывать длинные контракты, искать талантливых игроков, строже оценивать их зарплаты. Всё это определённо поднимет культуру спортивного менеджмента на новый уровень
Противники потолка уверяют, что о хороших легионерах в КХЛ теперь можно забыть…
— Я считаю, что наоборот, потолок позволит соблюдать более правильный баланс игроков в составе клуба. Определённая экономия на зарплатах игроков третьего-четвёртого звена, ставка на молодёжь и своих воспитанников в этих звеньях позволят подписывать вполне себе высококлассных легионеров. Логично, что теперь они будут собраны не в паре топ-клубов, а распределятся по многим клубам КХЛ. То есть баланс тем самым будет соблюдаться не только внутри клуба, но и внутри лиги в целом