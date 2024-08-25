Генменеджер «Авангарда»: «Все растет, кроме потолка зарплат в КХЛ. Хотелось бы пересмотра. Можно как в НХЛ, в каком-то процентном соотношении поднимать»

Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался о ситуации с потолком зарплат.

– Вы выступаете за рост потолка зарплат?

– У нас есть мнение нашего клуба: вокруг все растет, кроме потолка зарплат в КХЛ. С нашей стороны, конечно, хотелось бы пересмотра и какого-то отрегулирования этого вопроса.

Можно как в НХЛ, в каком-то процентном соотношении поднимать или какие-то контракты выводить. Думаю, что за четыре года, прошедшие с ввода потолка зарплат, можно идти к каким-то изменениям, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.