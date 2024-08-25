Генменеджер «Авангарда»: «Все растет, кроме потолка зарплат в КХЛ. Хотелось бы пересмотра. Можно как в НХЛ, в каком-то процентном соотношении поднимать»

Теги Авангард Антон Курьянов НХЛ КХЛ Чемпионат.com потолок зарплат Хоккей

Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов высказался о ситуации с потолком зарплат.

– Вы выступаете за рост потолка зарплат?

– У нас есть мнение нашего клуба: вокруг все растет, кроме потолка зарплат в КХЛ. С нашей стороны, конечно, хотелось бы пересмотра и какого-то отрегулирования этого вопроса.

Можно как в НХЛ, в каком-то процентном соотношении поднимать или какие-то контракты выводить. Думаю, что за четыре года, прошедшие с ввода потолка зарплат, можно идти к каким-то изменениям, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В NHL рост потолка зарплат напрямую зависит от роста доходов Лиги.
А к чему "привязан" потолок зарплат в КХЛ?
К госбюджету?
Понятно, что денег можно напечатать сколько захотят или прикажут. Но вот сколько эти деньги будут стоить...
+37
0
+37
в процентном соотношении к доходам? - вам это не понравится🤣
+30
0
+30
Ну привяжите зарплату хоккеистов к прожиточному минимуму россиян, сделайте ставки , как у бюджетников, коими вы и являетесь, и вперед. За нехер делать миллиарды из госкорпораций гребут, и всё им мало, плачут.
+23
0
+23
Лучше опускать в процентном соотношении.
+13
0
+13
В НХЛ потолок зависит от доходов всей лиги. Если делать как в НХЛ, то потолок в КХЛ должен быть снижен раза в 3, поскольку 900 млн взяты просто из воздуха
+13
0
+13
У йозе Марино спросите как он мастерски обходит потолок зарплат
+12
0
+12
Понижать надо. Вообще, сколько на билетах заработали, столько и платить.
+11
-1
+10
Ответ Маша Шукшина
Ну привяжите зарплату хоккеистов к прожиточному минимуму россиян, сделайте ставки , как у бюджетников, коими вы и являетесь, и вперед. За нехер делать миллиарды из госкорпораций гребут, и всё им мало, плачут.
Вот вот, и игроки никуда не уедут. В Европе не возьмут их, в Америке и других местах столько не дадут им
+7
0
+7
Уровень игроков падает, а потолок должен расти? Да и потолок, как мы видим, понятие очень даже растяжимое)))
+7
-1
+6
С чего это, товарищ ген менеджер, зарплаты должны расти? У нас что до потолка 60% клубов доходят? У вас Авангард дофига прибыльный клуб?

Зарплаты хоккеистов изначально улетели в стратосферу относительно заработка клубов. Пусть сейчас поднимайте свои доходы, выручку от ТВ-прав, рекламы и билетов до условных 900 млн рублей в год, тогда и можно поговорить.

В НХЛ вообще хоккеисты получают только половину всей выручки, у нас при нынешнем потолке с таким правилом клубы должны зарабатывать 1800 млн в год. Могут ли?)
+6
0
+6
Действуй как РоРо
+2
0
+2
где-то удивился один роман роттенберг.
зачем повышать потолок? пусть просят снизить зарплату, в чем проблема?
+2
0
+2
Антон не парься, подписывай всех как СКА, таких как Грицук на 12 мультов, таких как Зайцев и Кузя на полтос, это же просто и очевидно, ну грех жаловаться, и все в потолке и никто вопросов не задает ни вы как конкуренты за кубок, ни кахаэль, ни налоговая ни силовики......спроси у Ромки как такое прокатывает))))
+2
0
+2
2александр красноярский:
невский, ты выпил что ли? тебе же на стройку завтра. раньше как-то без особых ошибок писал. я за тебя переживаю.
0
0
0
У СКА каждый год растет потолок зарплат, остальные команды никого не волнуют, Ромка спонсирует ))))
+1
-1
0
Иш хитрый какой😆хотят бабосами взять😆😆😆
0
0
0
Где игроки получат такие деньги ? Ни в одной лиге кроме нхл . По этому кто не хочет пусть сидит без работы
0
0
0
Как же Крылов выделялся на фоне всего этого ужаса в лиге
0
0
0
Крылов давно говорил

В чём, на ваш взгляд, заключаются основные плюсы для клубов КХЛ с учётом введения такого потолка?
— Ответ на этот вопрос я бы разделил на несколько составляющих. Во-первых, менеджмент. В КХЛ практически нет частных клубов, все так или иначе спонсируются либо из бюджетных средств регионов, либо из денег госкорпораций. Поэтому и тратят они свои бюджеты, не чувствуя повышенную ответственность за результат. Теперь клубы начнут соревноваться не в том, у кого больше денег, а в том, кто ими лучше распоряжается. То есть в менеджменте. Жёсткий потолок зарплат заставит разрабатывать контрактную стратегию на несколько лет вперёд, подписывать длинные контракты, искать талантливых игроков, строже оценивать их зарплаты. Всё это определённо поднимет культуру спортивного менеджмента на новый уровень

Противники потолка уверяют, что о хороших легионерах в КХЛ теперь можно забыть…

— Я считаю, что наоборот, потолок позволит соблюдать более правильный баланс игроков в составе клуба. Определённая экономия на зарплатах игроков третьего-четвёртого звена, ставка на молодёжь и своих воспитанников в этих звеньях позволят подписывать вполне себе высококлассных легионеров. Логично, что теперь они будут собраны не в паре топ-клубов, а распределятся по многим клубам КХЛ. То есть баланс тем самым будет соблюдаться не только внутри клуба, но и внутри лиги в целом
0
0
0
Ответ Борис Калашников
В NHL рост потолка зарплат напрямую зависит от роста доходов Лиги. А к чему "привязан" потолок зарплат в КХЛ? К госбюджету? Понятно, что денег можно напечатать сколько захотят или прикажут. Но вот сколько эти деньги будут стоить...
Да это же Онтоша он хоккеист бывший они умом не блещут и вообще далеки от коммерции и экономики .
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий