Курьянов о сроках возвращения Буше и Ткачева: «Рид тренируется, ждем его в середине сентября. По Владимиру сложнее сказать, от такой травмы за 3-6 месяцев восстанавливаются»

Теги Авангард Антон Курьянов травмы КХЛ Владимир Ткачев 1995 Рид Буше Чемпионат.com Хоккей

Антон Курьянов назвал сроки возвращения Рида Буше и Владимира Ткачева после травм.

– Какие сроки возвращения на лед Буше и Ткачева?

– По Ткачеву сложнее сказать. Вообще, от такой травмы восстанавливаются за 3-6 месяцев.

Что касается Буше, то он тренируется, ждем его в середине сентября на выездных матчах, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

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