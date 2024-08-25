Курьянов о сроках возвращения Буше и Ткачева: «Рид тренируется, ждем его в середине сентября. По Владимиру сложнее сказать, от такой травмы за 3-6 месяцев восстанавливаются»
Антон Курьянов назвал сроки возвращения Рида Буше и Владимира Ткачева после травм.
– Какие сроки возвращения на лед Буше и Ткачева?
– По Ткачеву сложнее сказать. Вообще, от такой травмы восстанавливаются за 3-6 месяцев.
Что касается Буше, то он тренируется, ждем его в середине сентября на выездных матчах, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.