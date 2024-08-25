Томаш Юрчо: «В Авангарде» осознали, что нужно подписать меня – если бы обратились сразу, а не стали изучать рынок, все было бы по-другому. «Куньлунь» был заинтересован, решил вернуться туда»

Томаш Юрчо рассказал подробности своего ухода из «Авангарда».

– Вас удивило предложение от « » спустя два месяца после того, как в клубе попрощались с вами?

– Если бы оно поступило сразу по окончании сезона, все было бы по-другому. Но у них были какие-то причины, которые мы с моим агентом не поняли.

Мы не знали, почему случилось именно так, поэтому решили двигаться дальше. А потом из «Авангарда» вернулись и сказали, что осознали, что им нужно постараться подписать меня. Для меня это было немного странно.

Я чувствовал, что сделал в Омске все, что мог. Я играл хорошо, у нас была хорошая команда. К сожалению, мы проиграли во втором раунде плей-офф, это не было идеально. Хотели пройти весь путь, но серия с «Локомотивом» была очень близкой. Я делал все возможное и играл хорошо.

Меня удивило решение клуба, но все было бы по-другому, если бы ко мне обратились с предложением сразу, а не стали ждать и изучать рынок и только потом возвращаться ко мне. Поэтому я решил вернуться в « », который был заинтересован во мне с самого начала.

– На момент окончания сезона хотели остаться в Омске?

– Я точно был открыт к этому. По ходу сезона слышал, что клуб хочет продлить контракт со мной на следующий год. Это был просто слух, но было приятно слышать такие разговоры. Я был готов вернуться в Омск, но внезапно произошло вот это.

Меня это удивило, но такое случается в спорте. Нужно двигаться дальше, поэтому я решил пойти этим путем, – сказал нападающий «Куньлуня» , ранее выступавший за «Авангард».