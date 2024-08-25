Томаш Юрчо: «В Авангарде» осознали, что нужно подписать меня – если бы обратились сразу, а не стали изучать рынок, все было бы по-другому. «Куньлунь» был заинтересован, решил вернуться туда»

Теги Авангард КХЛ Томаш Юрчо Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Томаш Юрчо рассказал подробности своего ухода из «Авангарда».

– Вас удивило предложение от «Авангарда» спустя два месяца после того, как в клубе попрощались с вами?

– Если бы оно поступило сразу по окончании сезона, все было бы по-другому. Но у них были какие-то причины, которые мы с моим агентом не поняли.

Мы не знали, почему случилось именно так, поэтому решили двигаться дальше. А потом из «Авангарда» вернулись и сказали, что осознали, что им нужно постараться подписать меня. Для меня это было немного странно.

Я чувствовал, что сделал в Омске все, что мог. Я играл хорошо, у нас была хорошая команда. К сожалению, мы проиграли во втором раунде плей-офф, это не было идеально. Хотели пройти весь путь, но серия с «Локомотивом» была очень близкой. Я делал все возможное и играл хорошо.

Меня удивило решение клуба, но все было бы по-другому, если бы ко мне обратились с предложением сразу, а не стали ждать и изучать рынок и только потом возвращаться ко мне. Поэтому я решил вернуться в «Куньлунь», который был заинтересован во мне с самого начала.

– На момент окончания сезона хотели остаться в Омске?

– Я точно был открыт к этому. По ходу сезона слышал, что клуб хочет продлить контракт со мной на следующий год. Это был просто слух, но было приятно слышать такие разговоры. Я был готов вернуться в Омск, но внезапно произошло вот это.

Меня это удивило, но такое случается в спорте. Нужно двигаться дальше, поэтому я решил пойти этим путем, – сказал нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо, ранее выступавший за «Авангард».

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25 комментариев
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Да не переживай. Это ж омский менеджмент. Они сами не знают что завтра будет.
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
А зачем оставаться в команде где сегодня нужен в завтра нет?
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Ответ Alexander Firsov
я бы так сказал сами не знают че хочут
почитайте интервью курьянова минусаторы.я сам большой болельщик авангард.
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
Ну и где эти сильные варианты?
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Ответ александр красноярский
Лимит 5 легионеров , Буше Вей Коусел, Буше сам знаешь лучший снайпер правый нападающий, Вей центр редкость с опытом игры в КХЛ и к тому же выигрывал кубок Гагарина, Коусел центр за очень маленькие деньги , осталось 2 вакансии думаю в течении сезона а точнее через месяц будут ещё .
Вей сбитый лётчик Буше топ но за очень дорого касселс не понятно что-то на уровне битена или Тодда
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Ответ александр красноярский
Обладатель бронзы олимпиады 2018 года в составе Канады, чемпион Швейцарии, обладатель кубка Гагарина 2019 год , 33 года самый пик . Коусел центр из АХЛ да он темная лошадка, но судя по последним играм он в порядке .
Вей приехал из чемпионата Германии после того как с ним не захотел продлевать контракт Барыс,касселс судя по последним играм где?В АХЛ это не показатель
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Ответ александр красноярский
Вей играл в ЦСКА и стал чемпионом кубка Гагарина он опытный
Так яи не говорил что он старый я скорее про то что весь его уровень исчез все про что ты говоришь у него после СКА исчезло
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Ответ александр красноярский
Для начало изучите Википедию про Вейя в каких клубах играл . Думаю что таких игроков и не было в КХЛ .
Опять же весь уровень вея он исчез на мой взгляд после перехода в СКА
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Ответ Саша
Вей сбитый лётчик Буше топ но за очень дорого касселс не понятно что-то на уровне битена или Тодда
т.е у Буше контракт как у Шатунова к примеру но вы считаете это дорого ???!!! А вы веселый , я бы даже сказал смешной 🤣
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Ответ Дмитрий Попов
т.е у Буше контракт как у Шатунова к примеру но вы считаете это дорого ???!!! А вы веселый , я бы даже сказал смешной 🤣
Для команды у которой самый дорогой игрок лиги да дорого иметь 2 по цене игрока в лиге.Для локомотива шалунов не дорог ведь из-за молодежи можно во многом на атаку забить хер и все деньги потратить на оборону.
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Ответ Дмитрий Попов
откройте платежки других команд и посмотрите кто кому сколько платит , Ткачев и Буше входят в 5ку лучших игроков лиги , все логично
Ну и итог из этого такой что авангард без обоих игроков середняк а если у них начнут ломаться конечности из-за перенапряга в по и что тогда делать авангарду?
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Ответ александр красноярский
Для начало изучите Википедию про Вейя в каких клубах играл . Думаю что таких игроков и не было в КХЛ .
И что же в Вее такого уникального, что таких как он не было в КХЛ?)) И кто такой Коусел?)))
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Ответ александр красноярский
Линден Вей канадец, обладатель бронзы олимпиады, кубок Гагарина, чемпион Швейцарии,
Ну и что здесь такого уникального
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Ответ александр красноярский
Уникально то что Линден Вей играл в АХЛ в НХЛ в КХЛ Барыс ЦСКА ска Авангард, в Швейцарии, в Германии и ему всего 33 года .
Подобных игроков немало было и есть в КХЛ, что в этом такого то?))
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