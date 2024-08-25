Сергей Светлов: «Авангарду» нет смысла зацикливаться на травмах Ткачева и Буше. Даже без этих лидеров у атаки клуба есть серьезный потенциал»

Сергей Светлов высказался о травмах лидеров «Авангарда».

«На мой взгляд, Омску нет смысла психологически зацикливаться на травмах и . Даже без этих лидеров у атаки « » есть серьезный потенциал, и многие игроки способны сделать шаг вперед.

В каких-то предсезонных матчах «Авангард» начинал играть от обороны. Возможно, из-за того, что на команду психологически давят травмы лидеров.

Думаю, Омску перестройка стиля как раз не нужна, и в нынешнем составе команда способна играть в современный, атакующий хоккей», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.