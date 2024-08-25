Юрчо о том, как Звягин заводил трибуны в плей-офф: «Было круто увидеть такую вовлеченность. Но он не ведет себя так постоянно, довольно спокойный человек»

Томаш Юрчо оценил перспективы Сергея Звягина на посту главного тренера.

«Авангард» утвердил Звягина главным тренером 1 апреля.

– Страсть Сергея Звягина имела эффект на игроков «Авангарда»?

– На самом деле он вообще не ведет себя так. Знаю, вы говорите о той ситуации на скамейке, когда он пытался завести трибуны. Но, если не считать этот момент, он очень спокойный. Он спокойно разговаривает, спокоен всегда.

Тогда просто захлестнули эмоции, это же был разгар матча. Он пытался завести болельщиков и команду. Было круто увидеть такую вовлеченность с его стороны, но он не ведет себя так постоянно. Он довольно спокойный человек, нормально ко всем относится и спокойно себя ведет.

– Видите его потенциал как главного тренера, тактика?

– Думаю, у него все будет хорошо. Он хороший тактик. В его распоряжении будет хорошая команда, это здорово для него.

Он отличный человек и хорошо общается со всеми. Уверен, из него выйдет очень хороший главный тренер, – сказал нападающий « » , ранее выступавший за « ».

Напомним, «Авангард» проиграл «Локомотиву» (0:2) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. При счете 0:2 в третьем периоде на кубе арены показали тренера «Авангарда» Звягина, который активно размахивал руками, пытаясь завести болельщиков.