Фетисов о расследованиях США про российский допинг: «Мы все время будем под микроскопом, расслабляться нельзя. Если мы не принимали допинг, бояться нечего»

Теги Вячеслав Фетисов допинг Государственная дума КХЛ WADA Политика Р-Спорт Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о готовящихся в США допинг-расследованиях.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила о готовящихся в США расследованиях про допинг в российском спорте.

«Есть Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое регулирует все эти отношения. Пробы все уже хранятся, их невозможно подменить. Если мы не принимали допинг, нам нечего бояться.

Мы все время будем под микроскопом, поэтому надо очень внимательно ко всему относиться. Расслабляться точно нельзя.

Мы уже несколько лет под микроскопом ходим и будем ходить», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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47 комментариев
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ключевое выражение ,,если не принимали...,,как и всегда -мы не причем,это русофобы,происки Запада
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Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий скрыт
Давайте хоть один пример когда они так сделали: включили препарат после какой-то даты, а оштрафовали за его применение до этой даты?
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никогда такого не было, и, вот опять. пора уже свыкнуться с мыслью, что наши реально принимали допинг. ходоки и биатлонисты железно. другой вопрос, что мозгов не хватило делать это по умному, как норвеги с астмой, или как байлз.
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А если принимали … будем костерить англосаксов и рассказывать про дедушку
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Ответ Кирилл.С-Пб
За баней поищи
Примеров дисквалификаций за препараты, которые не были запрещены на момент употребления, не будет. Так и запишем. Так зачем было тогда в лужу пердеть?
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Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий скрыт
Артемий Татьяныч, если примеров масса, так может приведешь хоть один?
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Когда уже Ось Земли будем менять?
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Ответ Девушка Безимени
Что значит "если")
Что он не уверен, что не принимали, он же давно в нашем спорте тусит.
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Мы такие молодцы. Раньше сражались единым строем с обвинениями. Теперь с обвинениями, которые возможно готовятся. Через пару лет будем с мыслями в головах противника, которые возможно приведут к обвинениям.
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В пробирке соль, бояться нечего, можно расслабиться и как всегда ничего не делать ...
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Одно слово Если
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Про расследование еще ничего официально не было, результатов тоже нет, а наши уже так заерзали, что скоро некоторые уже признаваться начнут, если таким темпом дальше пойдет
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Ответ Вечно в бане
Примеров дисквалификаций за препараты, которые не были запрещены на момент употребления, не будет. Так и запишем. Так зачем было тогда в лужу пердеть?
Для пузыриков
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"Если мы не принимали допинг, нам нечего бояться."
Типа я не при чем, ничего не знаю, выражаю слова поддержки. Хорош
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Фетисов еще тот "молодец". Завалил работу в нулевых в спорткомитете в ответственнейший момент, когда советские ресурсы закончились и нужно было перестраивать всю работу по-новому. Прос...л место в Ваде .. и т.д.
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Почему нашим не расследовать на допинг атлетов США?
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Родченков с Соболевским уехали в 2016 году. Рассказали всё, что знали, и даже то, что не знали тоже. Книгу написали. Что они могут нового рассказать?!
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Ответ Ковид 07.10.52
Что он не уверен, что не принимали, он же давно в нашем спорте тусит.
Не уверен - не встревай)
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Ответ Сергей Фетисов
Почему нашим не расследовать на допинг атлетов США?
Потому что руки коротки.
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Ответ Девушка Безимени
Не уверен - не встревай)
По другому он сказать не мог, могут и из думы попереть.
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Ответ Ковид 07.10.52
Есть. но во власти про нее надо забыть.
Фетисов, перелогиньтесь
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Ответ Девушка Безимени
Ну и молчал бы
Ему не успели сказать.
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Ответ Viks
Ноль, никакие пробы в ВАДУ не отправляют.
Недавно писали, пробы в зарубежные лабы отправляют.
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Ответ Ильдар М
Комментарий скрыт
А если ты принимал, то это ТИ - по разрешению. А это кому надо разрешение.
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Ответ aberkorn
никогда такого не было, и, вот опять. пора уже свыкнуться с мыслью, что наши реально принимали допинг. ходоки и биатлонисты железно. другой вопрос, что мозгов не хватило делать это по умному, как норвеги с астмой, или как байлз.
В сухом остатке получаем, что принимают все. Вопрос - ради чего этот цирк?
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Как это нечего бояться, если не принимали, когда бомонд кричит о том, что Камилу Валиеву подставил злой запад? И других тоже могут подставить получается?
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Красиков -лишь начала ....!!! Упыри🤣😎😁😁
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«Если мы не принимали допинг, нам нечего бояться»

Теряет, теряет бдительность мой друг Славик. Ему по должностным обязанностям положено писать, что буржуи все равно будут клеветать на нас, как клевали они на никогда не прикасавшихся к допингу российских спортсменов даже в Сочи, где ни каких дырок в стен ни разу не было и люди с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем никогда не подменяли изначально кристально чистую Русскую Мочу. А они, буржуи, все равно клеветали. Доколе!
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Что значит "если")
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Если мы не принимали допинг, бояться нечего» --- Поэтому такой вой из каждого утюга? Потому что бояться нечего?
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