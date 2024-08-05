Фетисов о расследованиях США про российский допинг: «Мы все время будем под микроскопом, расслабляться нельзя. Если мы не принимали допинг, бояться нечего»
Вячеслав Фетисов высказался о готовящихся в США допинг-расследованиях.
Ранее Служба внешней разведки России предупредила о готовящихся в США расследованиях про допинг в российском спорте.
«Есть Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое регулирует все эти отношения. Пробы все уже хранятся, их невозможно подменить. Если мы не принимали допинг, нам нечего бояться.
Мы все время будем под микроскопом, поэтому надо очень внимательно ко всему относиться. Расслабляться точно нельзя.
Мы уже несколько лет под микроскопом ходим и будем ходить», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Типа я не при чем, ничего не знаю, выражаю слова поддержки. Хорош
Теряет, теряет бдительность мой друг Славик. Ему по должностным обязанностям положено писать, что буржуи все равно будут клеветать на нас, как клевали они на никогда не прикасавшихся к допингу российских спортсменов даже в Сочи, где ни каких дырок в стен ни разу не было и люди с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем никогда не подменяли изначально кристально чистую Русскую Мочу. А они, буржуи, все равно клеветали. Доколе!