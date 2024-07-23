Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой»

Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Хоккей

Александр Овечкин рассказал, что вернется в России после завершения карьеры.

Действующее соглашение 38-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитано до 2026 года.

– После окончания карьеры ты не будешь жить в Америке?

– Нет.

– Потому что тебя не будет ничего держать там?

– В России все мои друзья, родственники, Настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там.

У нас заканчивается сезон, и мы хотим сразу полететь домой, потому что скучаем по дому, по семье, по друзьям, – сказал Александр Овечкин.

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48 комментариев
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ну всё, это партбилет
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Наверное в думу пойдет работать. 🤣
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Ответ Bambuk Bambuk
Дети Овечкина ему это ещё припомнят
А что припомнят, паспорт Американский у них же есть, захотят поедут в любой момент, батя поможет
+17
-1
+16
ну, логично, кем он будет после завершения карьеры в Шт атах? богатым пенсионером, а мужик то по нормальным меркам ещё молодой, какая-то деятельность нужна, а главное - чувство востребованности, значимости, и внимание туда-же, всё-таки публичная персона привыкшая быть на слуху
а здесь его оближут, и должность хорошую подгонят, можно и свадебным генералом побыть
+11
-1
+10
Ответ стоун
ну, логично, кем он будет после завершения карьеры в Шт атах? богатым пенсионером, а мужик то по нормальным меркам ещё молодой, какая-то деятельность нужна, а главное - чувство востребованности, значимости, и внимание туда-же, всё-таки публичная персона привыкшая быть на слуху а здесь его оближут, и должность хорошую подгонят, можно и свадебным генералом побыть
Вы очень точно описали мотивацию Овечкина. Но само по себе описание выбора где жить, напоминает диалог из фильма Курьер.
- Какую мрачную картину вы нарисовали. Тогда уж лучше без машины. Лучше пешком ходить.
- Именно! А иначе, мой юный друг, никак. Никак не получится.
- Почему же? А если жениться? Ну, к примеру, обольщу вашу дочь, женюсь на ней - и дело, можно сказать, в шляпе. У вас и связи имеются и денежки водятся. Не захотите же вы сделать несчастной жизнь единственной дочери? Найдете же возможность и в институт меня пристроить, и тепленькое местечко выхлопотать, и квартиру постараетесь купить. А, Агнесса... Ивановна?
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Ничего удивительного. Везде хорошо, но дома всегда лучше.
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Ответ RikkiQuaresma
Ничего удивительного. Везде хорошо, но дома всегда лучше.
дети - граждане сша )
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+5
Третьяк как раз должность освободит
+5
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+3
Ответ Bambuk Bambuk
Дети Овечкина ему это ещё припомнят
Дети вырастут и выберут сами где им жить и самореализовываться.
+4
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+3
Ответ brig_Mercury
Вы очень точно описали мотивацию Овечкина. Но само по себе описание выбора где жить, напоминает диалог из фильма Курьер. - Какую мрачную картину вы нарисовали. Тогда уж лучше без машины. Лучше пешком ходить. - Именно! А иначе, мой юный друг, никак. Никак не получится. - Почему же? А если жениться? Ну, к примеру, обольщу вашу дочь, женюсь на ней - и дело, можно сказать, в шляпе. У вас и связи имеются и денежки водятся. Не захотите же вы сделать несчастной жизнь единственной дочери? Найдете же возможность и в институт меня пристроить, и тепленькое местечко выхлопотать, и квартиру постараетесь купить. А, Агнесса... Ивановна?
Спасибо за классику )))) точнее не описать бытовуху элиты путинизма.
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Нормальное решение,если деньги есть,можно и в России жить
+8
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Будет тут тоже в НХЛ играть, но есть нюанс.
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За 2 сезона выбьет 900 шайб и на пенсию
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Комментарий удален пользователем
Ответ Last avenger
Третьяк как раз должность освободит
Думаете, Овечкин уже в 50 вместо него будет пороть чушь про Запад?
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Ответ Роман Дьяков
Наверное в думу пойдет работать. 🤣
В начале главой ЕР, потом в Думу, а уж после министром каким-нибудь.
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Ответ Роман Дьяков
Наверное в думу пойдет работать. 🤣
В точку! На первых порах на стажировку к Валуеву! 😂
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Ответ Ксюша Каблукова
Вы тут нанарушали уже на 10 пожизненных...
Прощай. А еще я поддерживаю СВО.
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Ответ Ксюша Каблукова
А почему это??? Вам разрешена открытая провокация, а нам сидеть и молчать??? Вы много на себя не берите с русскими - все равно не вывезете...
Что ты несёшь то? Я предупредил человека, что он нарушает УК РФ.
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Ответ cskafrvr
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Рекорд в КХЛ добивать , если только
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До конца правления путина собирается играть, чтобы не возвращаться в россию.
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Зам. главного в "Единой России"...
Как минимум. 😃
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Ответ Сергей Орлов
Паспорт у него давно есть, никаких дополнительных налогов из-за него не придётся платить.
Придется. Американцы экспаты должны платить налоги даже если не имеют статус налогового резидента США
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Ответ Юрий Плотников
Нормальное решение,если деньги есть,можно и в России жить
Конечно. Особенно когда у детей второе гражданство и свободный английский уже в кармане. А за американский паспорт ещё и придется налоги платить. В общем, история как у Буре.
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Ах, ты бедная овечка-а
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Место сенатора или депутата. Рядом с каменной башкой.
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Надеюсь Белоусов к этому времени разгонит думу. Вот и посмотрим, чем будет заниматься 🐑
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