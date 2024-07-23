Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой»

Александр Овечкин рассказал, что вернется в России после завершения карьеры.

Действующее соглашение 38-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитано до 2026 года.

– После окончания карьеры ты не будешь жить в Америке?

– Нет.

– Потому что тебя не будет ничего держать там?

– В России все мои друзья, родственники, Настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там.

У нас заканчивается сезон, и мы хотим сразу полететь домой, потому что скучаем по дому, по семье, по друзьям, – сказал Александр Овечкин.

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