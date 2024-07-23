Овечкин вернется в Россию после окончания карьеры: «Здесь все наши друзья и родственники. Скучаем, когда заканчивается сезон, хотим сразу лететь домой»
Александр Овечкин рассказал, что вернется в России после завершения карьеры.
Действующее соглашение 38-летнего форварда с «Вашингтоном» рассчитано до 2026 года.
– После окончания карьеры ты не будешь жить в Америке?
– Нет.
– Потому что тебя не будет ничего держать там?
– В России все мои друзья, родственники, Настины тоже родственники здесь. Мне комфортнее находиться в России на данный момент, чем там.
У нас заканчивается сезон, и мы хотим сразу полететь домой, потому что скучаем по дому, по семье, по друзьям, – сказал Александр Овечкин.
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- Какую мрачную картину вы нарисовали. Тогда уж лучше без машины. Лучше пешком ходить.
- Именно! А иначе, мой юный друг, никак. Никак не получится.
- Почему же? А если жениться? Ну, к примеру, обольщу вашу дочь, женюсь на ней - и дело, можно сказать, в шляпе. У вас и связи имеются и денежки водятся. Не захотите же вы сделать несчастной жизнь единственной дочери? Найдете же возможность и в институт меня пристроить, и тепленькое местечко выхлопотать, и квартиру постараетесь купить. А, Агнесса... Ивановна?
Как минимум. 😃