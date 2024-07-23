Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду, Златана – разные стили»

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Александр Овечкин ответил на сравнение футболистов с пусси-боями.

– Почему хоккеисты не воспринимают и с издевкой относятся к футболистам?

– Я нормально отношусь к футболистам.

– Вы считаете их пусси-боями (сленговое название, которое употребляется в оскорбительном значении: мужчина, не имеющий твердого характера и эмоционального стержня – Спортс).

– Да кто тебе сказал? У них другой вид спорта. То, что они падают и корчатся, мне это тоже не нравится.

Но у каждого своя роль в футболе. Посмотри на Месси, Неймара, Роналду и на Ибрагимовича. Разные стили, все разное, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

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73 комментария
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Какой-то дурацкий вопрос.
Никому симуляции не нравятся, но футболисты не бегают в полной защите всего, как это сравнивать можно.
//// Источник — ютуб-канал «Дневник хача» - Ясно понятно
+62
-8
+54
Знаю одного комментатора. Только он пупсик-бой
+39
-3
+36
Ответ Schiaff1no
Какой-то дурацкий вопрос. Никому симуляции не нравятся, но футболисты не бегают в полной защите всего, как это сравнивать можно. //// Источник — ютуб-канал «Дневник хача» - Ясно понятно
Когда футболист после лёгкого касания груди падает, держась за лицо — тоже отсутствие защиты виновато?
+37
-10
+27
Ну, Месси главный антисимулянт. Неймар просто хрустальный. Ибрагимович - сам наваляет в ответ. Роналду - без комментариев))
+38
-12
+26
Ответ PixelKing
Ну, Месси главный антисимулянт. Неймар просто хрустальный. Ибрагимович - сам наваляет в ответ. Роналду - без комментариев))
Я прокомментирую за вас
Роналду - главный дельфин
+28
-12
+16
Особенно забавны моменты, когда тело валится на газон, изображая адские муки... А когда видит, что атака команды продолжается — быстренько встаёт и бегает как ни в чём не бывало :)
+17
-4
+13
Симуляции в футболе - это просто эксплуатация правил. Если бы здесь можно было легально впечатать соперника корпусом, подраться и за это просто отдохнуть минуту на скамейке, а потом выйти как ни в чем не бывало, то каждый матч превратился бы в вечер MMA.
И, конечно, отсутствие экипировки, внимание на мяче (игроки не видят момент столкновения) - тоже серьезные факторы.
+15
-4
+11
Ответ PixelKing
Ну, Месси главный антисимулянт. Неймар просто хрустальный. Ибрагимович - сам наваляет в ответ. Роналду - без комментариев))
Помню Ибре по голове шипами прошелся Мингз, так он сперва посмотрел что это был за смертник, потом за голову схватился. А потом через пару минут с локтя по голове того оприходовал в верховой борьбе)
+7
0
+7
Ответ Капибарбер
Месси это олдскульный рокнрольщик ACDC Рональду это попсовый кумир фанов Инстасамки
База:) Месси это Терминатор, Роналду это Барби:)
+14
-10
+4
Ответ Pok_Toholo
Если бы в хоккее штрафные и свободные удары давали тактическое преимущество, то хоккеисты тоже бы симулировали падения от фолов
ну вообще то одиночные случаи бывают, но за симуляцию просто сразу штраф 2 минуты) даже не за симуляцию, а за излишнее изображение нарушения правил
+3
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+3
"Смертельные" падения, "агония" на траве реально задолбали. ВАР необходимо отслеживать такие "смерти" и пусть судья наказывает за симуляцию.
+6
-3
+3
Ответ wRong
Странно было бы симулировать, когда 95% твоего тела покрыто непробиваемой бронёй (а у вратарей 100%), тебя просто дурачком посчитают. В футболе из защиты только щитки на голенях и гораздо больше контакта и борьбы с соперником
🤣
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Ответ Тов.Ротэнберг
ОвеЦкин - это Вам не Грецки😀😃😄
РУтенберг - это вам не русский))
+3
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Ответ StPierre
Подборку симуляций Месси в Ютубе сам найдешь или прислать? Ней туда же, даже без хрустальности
Фанат клубники обиделся
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Ответ wRong
Странно было бы симулировать, когда 95% твоего тела покрыто непробиваемой бронёй (а у вратарей 100%), тебя просто дурачком посчитают. В футболе из защиты только щитки на голенях и гораздо больше контакта и борьбы с соперником
"гораздо больше контакта и борьбы с соперником"... Вы хоккей вообще никогда не смотрели?)
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Ответ Pok_Toholo
Если бы в хоккее штрафные и свободные удары давали тактическое преимущество, то хоккеисты тоже бы симулировали падения от фолов
Так за симуляцию удаляют, потом еще штрафы дают
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Ответ Главный агроном Ноу Камп
Поведение спортсменов определяется условиями вида спорта, а не личными качествами. Бытие определяет сознание, а не наоборот. Если в футболе игроки больше симулируют, это означает, в футболе сложились объективные условия для такого поведения. Об этих условиях можно много говорить. Одна из причин подобного поведения - в футболе больше серьезных травм получают. Поэтому есть стремление акцентировать внимание судьи на грубой игре. Самая распространенная травма в хоккее - выбитые зубы. Выглядит брутально, но особых проблем для здоровья не несет (ведь хоккеисты - небедные люди, хороший стоматолог доступен). В футболе можно легко сломать колено, голеностоп, порвать связки (это по факту - прощай футбол), проломить череп с летальным исходом.
У Буре узнайте про "порвать связки" и сколько раз он после этого возвращался практически на свой уровень. Пусси-бои с рассечением обычном играть не могут, поэтому и переломы для них - прощай футбол
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Ответ Главный агроном Ноу Камп
Поведение спортсменов определяется условиями вида спорта, а не личными качествами. Бытие определяет сознание, а не наоборот. Если в футболе игроки больше симулируют, это означает, в футболе сложились объективные условия для такого поведения. Об этих условиях можно много говорить. Одна из причин подобного поведения - в футболе больше серьезных травм получают. Поэтому есть стремление акцентировать внимание судьи на грубой игре. Самая распространенная травма в хоккее - выбитые зубы. Выглядит брутально, но особых проблем для здоровья не несет (ведь хоккеисты - небедные люди, хороший стоматолог доступен). В футболе можно легко сломать колено, голеностоп, порвать связки (это по факту - прощай футбол), проломить череп с летальным исходом.
Ох уж эта грубая игра в исполнении бутылки с водой, из-за которой десяток взрослых мужиков получили неизвестные науке травмы лица.
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Ответ Schiaff1no
Какой-то дурацкий вопрос. Никому симуляции не нравятся, но футболисты не бегают в полной защите всего, как это сравнивать можно. //// Источник — ютуб-канал «Дневник хача» - Ясно понятно
как источник отменяет то что футбол спорт где больше всего симуляций?
+13
-12
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По мере увеличения защитной амуниции на футболистах (включая шлем на голове) падать и корчиться они будут значительно реже.
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Овечкин играет и в футбол и в хоккей и прекрасно знает разницу между сломаным носом(все терпят) и адской болью когда шипами делают три твоих ногтя синими (это никто краткосрочно не выдержит)
+1
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Посмотрел бы, как он наступ шипами или удар в голень вне щитка перенёс

Уверен, что от удара мизинцем по тумбе дома валится на диван и кричит "Суууууукааааа!!!" как все смертные

Меня тоже не убеждает, как клоуны в каске с забралом валятся на лёд, когда лёгкая клюшка в визор прилетает, а потом лёжа мордой в лёд пальцами из носа кровь давят ради удаления соперника

При этом у них броня везде как на войне
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Серьёзные травмы есть и там и там. Но надо отдать должное в хоккей играют брутальные ребята. Симуляции там нет места.
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Перед ВВП они все пусси-бои или даже леди-бои.
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Комментарий удален пользователем
ОвеЦкин, ты в рэгби поиграй.
Молл, схватка...
Это тебе не смена на 50-70 секунд в хоккее... 😄😃😀
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Ответ Den_94
У Буре узнайте про "порвать связки" и сколько раз он после этого возвращался практически на свой уровень. Пусси-бои с рассечением обычном играть не могут, поэтому и переломы для них - прощай футбол
Абсолютизировать единственный случай не стоит. Нужно смотреть на статистику, сколько таких травм в хоккее и сравнивать с футболом. Это уже сделано, футбол входит в топ-3 самых травмоопасных видов спорта в мире, а среди массовых видов - на первом месте. Хоккей, если не ошибаюсь, не входит даже в десятку по серьезным травмам. Хотя по мелким травмам, возможно, опережает футбол.
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Ответ Главный агроном Ноу Камп
Абсолютизировать единственный случай не стоит. Нужно смотреть на статистику, сколько таких травм в хоккее и сравнивать с футболом. Это уже сделано, футбол входит в топ-3 самых травмоопасных видов спорта в мире, а среди массовых видов - на первом месте. Хоккей, если не ошибаюсь, не входит даже в десятку по серьезным травмам. Хотя по мелким травмам, возможно, опережает футбол.
Лул. Вы после плей-офф новости почитайте, кто с чем играл, больше похоже на полевые сводки, футболисты с этим просто не живут. У вас на весь ЧМ или ЧЕ, что там было недавно, вони от рассечения кого-то было на все новостные порталы- бедняжку аж на скорой увезли
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Комментарий удален пользователем
Ответ Главный агроном Ноу Камп
Поведение спортсменов определяется условиями вида спорта, а не личными качествами. Бытие определяет сознание, а не наоборот. Если в футболе игроки больше симулируют, это означает, в футболе сложились объективные условия для такого поведения. Об этих условиях можно много говорить. Одна из причин подобного поведения - в футболе больше серьезных травм получают. Поэтому есть стремление акцентировать внимание судьи на грубой игре. Самая распространенная травма в хоккее - выбитые зубы. Выглядит брутально, но особых проблем для здоровья не несет (ведь хоккеисты - небедные люди, хороший стоматолог доступен). В футболе можно легко сломать колено, голеностоп, порвать связки (это по факту - прощай футбол), проломить череп с летальным исходом.
Чепуха полнейшая! Видел сколько хоккеистов зубы не вставляет, потому что они держаться не будут - от каждого тычка опять будут вылетать? А уж как кайфанешь когда тебя 120кг на полной скорости вмажет в борт, а потом еще сверху упадет тебе на тебя. Там и колени, и другие связки так затрещат, что подумаешь - лучше бы в футбол играл.
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