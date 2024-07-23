Овечкин о том, что хоккеисты считают футболистов пусси-боями: «Не нравится, что они падают и корчатся, но у каждого своя роль в футболе. У Месси, Роналду, Златана – разные стили»
Александр Овечкин ответил на сравнение футболистов с пусси-боями.
– Почему хоккеисты не воспринимают и с издевкой относятся к футболистам?
– Я нормально отношусь к футболистам.
– Вы считаете их пусси-боями (сленговое название, которое употребляется в оскорбительном значении: мужчина, не имеющий твердого характера и эмоционального стержня – Спортс).
– Да кто тебе сказал? У них другой вид спорта. То, что они падают и корчатся, мне это тоже не нравится.
Но у каждого своя роль в футболе. Посмотри на Месси, Неймара, Роналду и на Ибрагимовича. Разные стили, все разное, – сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
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Никому симуляции не нравятся, но футболисты не бегают в полной защите всего, как это сравнивать можно.
//// Источник — ютуб-канал «Дневник хача» - Ясно понятно
Роналду - главный дельфин
И, конечно, отсутствие экипировки, внимание на мяче (игроки не видят момент столкновения) - тоже серьезные факторы.
Уверен, что от удара мизинцем по тумбе дома валится на диван и кричит "Суууууукааааа!!!" как все смертные
Меня тоже не убеждает, как клоуны в каске с забралом валятся на лёд, когда лёгкая клюшка в визор прилетает, а потом лёжа мордой в лёд пальцами из носа кровь давят ради удаления соперника
При этом у них броня везде как на войне
Молл, схватка...
Это тебе не смена на 50-70 секунд в хоккее... 😄😃😀