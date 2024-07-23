Овечкин о Месси и Роналду: «Большинство футболистов выберет Лионеля. Мне нравится, что он делает с мячом»

Теги Вашингтон Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Александр Овечкин НХЛ высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Хоккей

Александр Овечкин объяснил, почему предпочитает Лионеля Месси Криштиану Роналду.

– Почему не Роналду? Он же более машинный, дисциплинированный, ближе к тебе по духу должен быть.

– Не знаю. Мне просто нравится, что Месси делает с мячом. У Роналду – да, скорость, удар, а Месси, если взять и спросить у любого футболиста, то большинство выберет Месси, – сказал нападающий «Вашингтона».

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48 комментариев
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И даже хоккеисты выбирают Месси, вот такая история с географией!🐐10🇦🇷
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Ответ AprasidzE
Комментарий удален пользователем
К чему здесь Путин? Нельзя ли хоть одну спортивную новость оставить спортивной?
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Ответ Митрандир цвета хаки
Комментарий скрыт
Аналогии - это не ваше. Адекватный человек камень с "Лунной сонатой" сравнивать вообще не станет. Тем более, что это музыкальное произведение, а не поэзия.
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Скорее всего, он прав.
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Выбор между Моцартом и Сальери очевиден
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Все кто любят футбол всегда выбирают Месси.
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Бегунок Роналду и футболист Месси
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Ответ 113k
Овечкин о Месси и Роналду: «Большинство футболистов выберет Бейла. Мне нравится, что он делает с мячом»
Смеяться где ?
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конечно Месси. Месси велик!
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Ответ Бектур Паизов
а что Роналду не велик что ли??
Самокат
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Ответ Владимир Владимирович
Комментарий скрыт
Ситуация с Роном уже поменялась,это все было в прошлом👆,он уже давно не первый в плане личности мирового сообщества."Мода" поменялась.
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Хотя сам ОВИ скорее хоккейный Рон, а вот Грецки как хоккейный Лео
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Лео Месси 🐐🇦🇷 - это и есть футбол, во всей его красе и гениальности.
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Ответ Spiker1606
Комментарий скрыт
Написал человек, который сделал три ошибки в слове «хоккеисты»
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Ответ Spiker1606
Я люблю футбол, но Месси не считаю футболистом. Тренер моего сына тоже выбирает Роналду. Месси - это просто распиаренный допинговый продукт.
Советую отвести сына в другую футбольную школу.
+1
0
+1
Ответ atomio
«Источник - YouTube-канал «Дневник хача» (с) Спортс ради кликбейта готов занырнуть на самое дно, которое уже давно никому не интересно.
Сказал ты вытирая слезы)
+4
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Это самый адекватный ответ , можно больше не спрашивать!!!✌️
+4
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Ответ Vatikan
конечно Месси. Месси велик!
а что Роналду не велик что ли??
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Ответ Юрий Кечко
⚡️ ⚡️ ⚡️ Срочная новость , Александр Овечкин был признан самым некрасивым хоккеистом ⚡️ ⚡️ ⚡️
так смешно и оригинально
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Ответ Пацанчик реальный
Ну если ты глаза откроешь,то я в начале об этом писал!
Я и не оспариваю))
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Ответ morphvirg
"Почему условный Месси сильнее условного Мальдини?" Потому что у него лучше статистика)) Как вообще можно выбирать лучшего игрока в командном виде спорта, где каждый игрок выполняет свою роль?
Ну если ты глаза откроешь,то я в начале об этом писал!
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Ответ Пацанчик реальный
Да кто угодно,я вообще всегда считал,что игроков надо сравнивать по игровым позициям,что значит тот или тот лучший в истории?Почему условный Месси сильнее условного Мальдини?лично я всегда отдавал предпочтение во всяких рейтингах полузащитникам!Мое мнение,что лучшим игроком,которого я видел,был Роналдиньо(хотя его топ-карьера и его пик,были достаточно короткими) и я кстати ставлю Роналдиньо на первое место при всей моей «любви» к Барселоне!
"Почему условный Месси сильнее условного Мальдини?"
Потому что у него лучше статистика)) Как вообще можно выбирать лучшего игрока в командном виде спорта, где каждый игрок выполняет свою роль?
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Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Юрий Кечко
А кто ?
Да кто угодно,я вообще всегда считал,что игроков надо сравнивать по игровым позициям,что значит тот или тот лучший в истории?Почему условный Месси сильнее условного Мальдини?лично я всегда отдавал предпочтение во всяких рейтингах полузащитникам!Мое мнение,что лучшим игроком,которого я видел,был Роналдиньо(хотя его топ-карьера и его пик,были достаточно короткими) и я кстати ставлю Роналдиньо на первое место при всей моей «любви» к Барселоне!
+5
-5
0
Ответ proojiy12@gmail.com
Все кто любят футбол всегда выбирают Месси.
Комментарий удален модератором
⚡️ ⚡️ ⚡️ Срочная новость , Александр Овечкин был признан самым некрасивым хоккеистом ⚡️ ⚡️ ⚡️
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Ответ rigobersong
Когда это Амиран был дном ютуба?:)
Когда его так сказать шоу отлично простебал Сатир

p.s кто не видел гляньте , не пожалеете , если знакомы с первоисточником
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Ответ atomio
«Источник - YouTube-канал «Дневник хача» (с) Спортс ради кликбейта готов занырнуть на самое дно, которое уже давно никому не интересно.
В чем проблема указать источник? В чем проблема процитировать Овечкина? Не вижу никаких проблем)
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Знаю одного поклонника Роналду. Он таксист.
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