Овечкин о Месси и Роналду: «Большинство футболистов выберет Лионеля. Мне нравится, что он делает с мячом»
Александр Овечкин объяснил, почему предпочитает Лионеля Месси Криштиану Роналду.
– Почему не Роналду? Он же более машинный, дисциплинированный, ближе к тебе по духу должен быть.
– Не знаю. Мне просто нравится, что Месси делает с мячом. У Роналду – да, скорость, удар, а Месси, если взять и спросить у любого футболиста, то большинство выберет Месси, – сказал нападающий «Вашингтона».
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Потому что у него лучше статистика)) Как вообще можно выбирать лучшего игрока в командном виде спорта, где каждый игрок выполняет свою роль?
p.s кто не видел гляньте , не пожалеете , если знакомы с первоисточником