Зислис о Кузнецове в СКА: «Слышал о сумме, рифмующейся со знаменитой фразой про тракториста. В Петербурге утешат как надо»

Михаил Зислис высказался о возможном переходе Евгения Кузнецова в СКА.

Вчера 32-летний форвард был выставлен «Каролиной» на драфт отказов с целью расторжения контракта. Сообщалось, что Кузнецов может продолжить карьеру в СКА.

«Нападающий получил только 2 миллиона долларов, которые ему полагались в качестве подписного бонуса, а от остальных шести, получается, отказался. Но ему переживать из-за этой потери не стоит. В Санкт-Петербурге утешат как надо.

Я даже слышал о сумме, которая рифмуется со знаменитой фразой про тракториста. Теперь главное, чтобы Кузнецов играл в соответствии с ожиданиями, а не мучился, как в последние пару сезонов в НХЛ», – написал в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

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