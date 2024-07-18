Зислис о Кузнецове в СКА: «Слышал о сумме, рифмующейся со знаменитой фразой про тракториста. В Петербурге утешат как надо»

Теги СКА Каролина НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Михаил Зислис деньги Хоккей

Михаил Зислис высказался о возможном переходе Евгения Кузнецова в СКА.

Вчера 32-летний форвард был выставлен «Каролиной» на драфт отказов с целью расторжения контракта. Сообщалось, что Кузнецов может продолжить карьеру в СКА.

«Нападающий получил только 2 миллиона долларов, которые ему полагались в качестве подписного бонуса, а от остальных шести, получается, отказался. Но ему переживать из-за этой потери не стоит. В Санкт-Петербурге утешат как надо.

Я даже слышал о сумме, которая рифмуется со знаменитой фразой про тракториста. Теперь главное, чтобы Кузнецов играл в соответствии с ожиданиями, а не мучился, как в последние пару сезонов в НХЛ», – написал в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Последний сезон Кузнецова в КХЛ: пролетел мимо плей-офф и пропустил Олимпиаду из-за частых травм 

Кузнецов едет в СКА к Ротенбергу. Что-о-о-о?

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32 комментария
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Да понятно что там 250-300. Но лига же 🤡, всем по барабану
+41
-1
+40
Зачем это делать так показушно... учитывая что там мастера собраны не самые дешевые и так с вопросами... ну реально что Ротан положил на всех.. всех всех прям ладно на болельщиков но вот руководители других клубов что это сглотнут?
+36
-1
+35
У Йозе столько дипломов и должностей, думаю удостоверение тракториста тоже имеется)) так что Кузя за 300, скорее всего, реально едет к трактористу.
+31
0
+31
Ответ Ivan55
Зачем это делать так показушно... учитывая что там мастера собраны не самые дешевые и так с вопросами... ну реально что Ротан положил на всех.. всех всех прям ладно на болельщиков но вот руководители других клубов что это сглотнут?
Сглотнут, как всегда.
+27
-1
+26
Мне как болельщику СКА с 93ого года, стыдно
Должен же быть какой-то предел человеческой мерзости, тьфу
+27
-2
+25
А потом Йозе - спасибо Миллеру...
+13
0
+13
300 млн. руб.
Трактористы столько не предложат воспитаннику.
+12
0
+12
Зайцев и Кузнецов будут на двоих минимум 450-500 получать , но это же го...но лига , желаю им вылета в 1/8 , хотя обоих игроков уважаю , и считают что они провели отличную карьеру
+14
-2
+12
Ответ Ivan55
Зачем это делать так показушно... учитывая что там мастера собраны не самые дешевые и так с вопросами... ну реально что Ротан положил на всех.. всех всех прям ладно на болельщиков но вот руководители других клубов что это сглотнут?
Морозов сглатывает, все руководители всех клубов тоже, лига терпил
+13
-1
+12
Ответ Ivan55
Зачем это делать так показушно... учитывая что там мастера собраны не самые дешевые и так с вопросами... ну реально что Ротан положил на всех.. всех всех прям ладно на болельщиков но вот руководители других клубов что это сглотнут?
Это интересный вопрос. Как говорилось в Покровских воротах: «все выглядели людьми и только вы проявили себя как безусловный враг человечества». СКА сейчас реально единственные в лиге, кто откровенно плюет на всех. У ЦСКА обычный состав, без претензий на прорыв потолка, Ак Барс с длинным контрактом Свечникова разобраться не может, чтоб в платежку влезть, Динамо основным вратарем берут бюджетный вариант из АХЛ и так далее. Реально ведь все стараются играть по правилам (да, иногда есть обмены «за денежную компенсацию 100 рублей», но без фанатизма и последствий). И только СКА внаглую набивает свой распухший ростер так, что мест в Сочи, Ладе и Витязе уже не хватает, потолок пробит даже с переподписками и черным налом, а тут еще и Кузнецову кладут зп 200-300 млн-треть платежки, которая УЖЕ выше лимита. Причем есть ощущение, что это путь в никуда, если там че-то не так пойдет, все эти Плотниковы, Андроновы и Зайцевы первыми плюнут на тренера-аниматора и будут номер отбывать, памятуя об истории с наездом на Гусева. А как прошлый сезон показал, с ведущим звеном Хайруллин-Глотов-Зыков плей-офф заканчивается быстро.
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Ответ Сергей Галынский
Мне как болельщику СКА с 93ого года, стыдно Должен же быть какой-то предел человеческой мерзости, тьфу
Странно,что за столько лет вы не поняли,что нет этого предела
+6
-1
+5
Кузя распашет на тракторе денежное поле Газпрома, можно даже не сомневаться...
+5
-1
+4
С Зенитом наперегонки.
+6
-2
+4
по слухам Зайцев в СКА получит 200,но Кузнецов круче,про 300 и напрашивалось.
+3
0
+3
Скоро Зислис извиняться будет))))
+4
-2
+2
Ответ deligy
300 млн. руб. Трактористы столько не предложат воспитаннику.
ну воспитаннику надо понимать что он не суперзвезда уже
+2
0
+2
Ответ Ivan55
Зачем это делать так показушно... учитывая что там мастера собраны не самые дешевые и так с вопросами... ну реально что Ротан положил на всех.. всех всех прям ладно на болельщиков но вот руководители других клубов что это сглотнут?
А какой у них выбор, собственно?
+2
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+2
Роман знает толк в командной атмосфере
+3
-2
+1
Ответ deligy
300 млн. руб. Трактористы столько не предложат воспитаннику.
Да влегкую Трактор может предложить Кузнецову 300 лямов.металлурги народ не бедный
+1
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+1
Ответ Ivan55
Зачем это делать так показушно... учитывая что там мастера собраны не самые дешевые и так с вопросами... ну реально что Ротан положил на всех.. всех всех прям ладно на болельщиков но вот руководители других клубов что это сглотнут?
Даже не поморщатся
+1
0
+1
слышал, что миллиард и один из островов отдадут . как кстати острова в потолке учитывают??
+1
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+1
— Ответ держи, Ерофей, у кого в избе ты бывал давеча?
— У знахаря.
— Полобызай у пахаря!
+3
-3
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Кузя тоже не ангел . посмотрим на его игру. Ротан сам его и выгонет за плохую игру. Сами передерутся внутри этой системы . ведь каждый год состав сска меняется наполовину и больше. Но игры нет. Теперь правила каждый год будут обновляться . пока ска не выиграет кубок . что сказать при этом. Все под колпаком ротана и его Лиходеев. Игра в хоккей становится постановочным спектаклем и наверное зритель потянется к выходу. Интереса нет смотреть этот балаган
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Понятно было что ему компенсируют , а мне вот интересно , какую сумму в потолок в итоге поставят ? 50?70? Вотс меху то будет
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Чем больше шкаф - тем громче он падает
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Ответ Ivan55
Зачем это делать так показушно... учитывая что там мастера собраны не самые дешевые и так с вопросами... ну реально что Ротан положил на всех.. всех всех прям ладно на болельщиков но вот руководители других клубов что это сглотнут?
Морозов был в такой ситуации в Ак барсе. Но понимает что он может обвинить СКА "просто потмоу что" нам кажется что Кузя не мог соглаится на 50-60-70 лимонов.Кузя скажет а я согласился.И чтоты скажешь?По ситуации с Ак барса, сам Зина сообщил лиге об этом!Получается что прижать Ротена можно только через то что Кузя его сдаст.А Кузя это нафига? Ему дали деньги , в мешке ,какой то Вася принес чемодан и отдал,и он спит спокойно.Проблема в том что у Ротенберга много власти и все вокруг него ручные, и он может спокойно деньги провератить в черный нал и отдать кому угодно сколько угодн таких неподконтрольных никак не индетенфицирующих денег.Что он и делает, весьма активно.Так как победить один в один он не может и с каждым годом он выглядит лохом все больше и больше.И лига может конечно озаботится, по переживать но технически не может ничего предъявить. Для этого надо что бы государственная система провела рассследование, а государственная система подчинается и Ротенбергу в том числе.
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Хамовато
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Ответ John-Vorchun
Да влегкую Трактор может предложить Кузнецову 300 лямов.металлурги народ не бедный
могут, но это будет во вред команде
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Главное через год на Ладу не пересесть.
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