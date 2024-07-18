Зислис о Кузнецове в СКА: «Слышал о сумме, рифмующейся со знаменитой фразой про тракториста. В Петербурге утешат как надо»
Михаил Зислис высказался о возможном переходе Евгения Кузнецова в СКА.
Вчера 32-летний форвард был выставлен «Каролиной» на драфт отказов с целью расторжения контракта. Сообщалось, что Кузнецов может продолжить карьеру в СКА.
«Нападающий получил только 2 миллиона долларов, которые ему полагались в качестве подписного бонуса, а от остальных шести, получается, отказался. Но ему переживать из-за этой потери не стоит. В Санкт-Петербурге утешат как надо.
Я даже слышал о сумме, которая рифмуется со знаменитой фразой про тракториста. Теперь главное, чтобы Кузнецов играл в соответствии с ожиданиями, а не мучился, как в последние пару сезонов в НХЛ», – написал в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
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Должен же быть какой-то предел человеческой мерзости, тьфу
Трактористы столько не предложат воспитаннику.
— У знахаря.
— Полобызай у пахаря!